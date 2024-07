In anteprima esclusiva il sito Witty Tv ha pubblicato un video inerente ciò che sia accaduto tra Christian e Ludovica a distanza di un mese dalla fine del loro percorso a Temptation Island. I due hanno deciso di lasciare la trasmissione separatamente, ma avranno mantenuto questa decisione anche a distanza di un mese? Ecco cosa è successo.

Christian e Ludovica restano separati dopo Temptation Island: le parole di lei

La seconda puntata di Temptation Island è stata caratterizzata da tanti eventi degni di nota, tra cui il falò di confronto anticipato della coppia formata da Christian e Ludovica. Il ragazzo ha richiesto di incontrare la sua compagna a causa del suo forte avvicinamento al single Andrea. In occasione del confronto, i due hanno preso la decisione di uscire separatamente.

A distanza di un mese le cose son ancora piuttosto burrascose. Ludovica è stata la prima a parlare ed ha rivelato di non essere pentita di quello che ha fatto, in quanto lei è una ragazza molto socievole ed espansiva, pertanto, Christian avrebbe dovuto comprendere questo suo modo di fare e non avrebbe dovuto giudicarla. La ragazza, inoltre, ha aggiunto che, dopo quell’incontro, i due si sono sentiti ed hanno avuto modo di parlarsi. Lei, in tale occasione, è riuscita a spiegare meglio le sue ragioni e a farle comprendere a ragazzo.

Ludovica sta con Andrea? Le parole di Christian

Ludovica, però, ci ha tenuto a precisare di aver capito che, probabilmente, non sia realmente innamorata di Christian, pertanto, i due non hanno fatto la pace. Tuttavia, contro ogni aspettativa, la giovane ha avuto come la percezione che, in realtà, il suo ex volesse fare la pace con lei poiché, quando parlano del loro futuro, lui è molto vago e non esclude questa possibilità. A quanto pare, però lei non ha intenzione di ripiombare negli stessi errori. In ogni caso, Ludovica ha chiarito di non essere venuta a Temptation Island per rimpiazzare il suo fidanzato, sta di fatto che, attualmente, non ha alcun tipo di rapporto con il single Andrea.

Successivamente, poi, ha parlato anche Christian. Il ragazzo ha ammesso di essere rimasto deluso per l’epilogo che c’è stato nella sua storia con Ludovica. Il ragazzo sperava di capire, grazie a Temptation Island, che la sua fidanzata lo amasse realmente, ma purtroppo non è stato così e questo gli ha fatto molto male. Anche lui ha ammesso che i due abbiano avuto modo di parlare e chiarire certi aspetti di quanto accaduto dopo il falò di confronto all’interno del programma ed è rimasto anche colpito dal fatto che Ludovica abbia provato a sminuire quanto accaduto con il tentatore. In ogni caso, i due hanno deciso di non proseguire la loro storia, sta di fatto che lei ha portato via anche le sue cose dalla casa in cui vivevano, evento piuttosto doloroso.

Cosa non torna sull’epilogo della storia tra i due ex protagonisti di Temptation Island

Dunque, tra Christian e Ludovica pare che la storia sia finita realmente, anche a distanza di un mese circa dalla fine delle registrazioni di Temptation Island. In questi giorni, però, sono trapelate delle segnalazioni sul loro conto secondo le quali sembrava che i due fossero tornati insieme in quanto sono stati avvistati in reciproca compagnia sereni e tranquilli. Questo, dunque, genera dei sospetti nei telespettatori della trasmissione. La segnalazione non era veritiera, oppure i due protagonisti non sono stati del tutto sinceri nel raccontare quanto accaduto tra loro? La terza ipotesi, infine, è che i due possano aver deciso in questi giorni di risentirsi e di riprovarci. Ad ogni modo, la verità sarà svelata dal tempo. Non resta che attendere per vedere come si comporteranno sui social i due una volta che saranno finite anche le messe in onda del reality show incentrato sulle tentazioni e, quindi, i vari protagonisti saranno totalmente liberi.