Temptation Island è ancora nel vivo, sta di fatto che ieri è andata in onda la terza puntata, quindi siamo a metà dell’opera. Le registrazioni, però, sono terminate da un pezzo, quindi, sul web sono sempre molte le indiscrezioni che trapelano in merito ai protagonisti di questa edizione. Ebbene, al centro dell’attenzione, in questa circostanza, ci sono due esponenti del villaggio dei fidanzati, ovvero, Raul e Lino. Ecco cosa è emerso.

Cosa è successo tra Lino e Raul di Temptation Island? La segnalazione

In questo periodo, una tentatrice dell’attuale edizione di Temptation Island ha diffuso la notizia secondo la quale, tra tutti i protagonisti del reality show, non ce ne fosse uno che tollerasse Raul. A quanto pare, però, sembrerebbe che ce ne sia uno in particolare a non tollerare minimamente la presenza del ragazzo, stiamo parlando di Lino.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato una segnalazione ricevuta secondo la quale sembrerebbe che tra i due non scorrerebbe affatto buon sangue. Soprattutto Lino sarebbe ostile a Raul, in quanto pare lo reputi un pallone gonfiato che crede di essere chi sa chi quando, in realtà, non è assolutamente nessuno.

Il pubblico, invece, sostiene Raul, specie dopo gli ultimi video

Per il momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda, anche perché non possono. Fino a quando tutte le puntate di Temptation Island non saranno andate in onda, infatti, i vari protagonisti sono obbligati per contratto a mantenere la privacy e il massimo riserbo su quanto accaduto dentro il programma, e anche al di fuori ora che è finito.

In ogni caso, se nel reality show Raul sembra essere così malvisto, lo stesso non può dirsi per quanto ritenuto dal pubblico da casa. In tanti, infatti, si stanno schierando dalla parte del ragazzo, anche se spesso ha degli atteggiamenti un po’ troppo irruenti. Ad ogni modo, la sua fidanzata Martina gliene dà sicuramente modo. Anche Raffaella Mennoia ha voluto spezzare una lancia in suo favore in una recente intervista asserendo che, alla fine, Raul è solo un po’ immaturo, perciò gli capita di avere reazioni spropositate, ma alla fine è un bravissimo ragazzo.