Raul Dumitras di Temptation Island non sembra essere esattamente ben visto dai suoi compagni d’avventura. A rivelarlo è stata una tentatrice che quest’anno ha preso parte al reality show. La ragazza in questione, infatti, avrebbe rivelato alcuni retroscena inerenti le chat di gruppo create dai partecipanti di questa edizione una volta conclusa l’esperienza nel villaggio. Ecco cosa è emerso.

Raul non è ben visto dai compagni d’avventura di Temptation Island: ecco cosa farebbero fuori

Tra le coppie maggiormente degne di nota a Temptation Island c’è anche quella formata da Raul e Martina. I due stanno facendo parlare molto di sé specie per la forte gelosia di lui nei riguardi della sua fidanzata, che poi è stato il motivo che ha spinto lei a rivolgersi al programma. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore è un’altra indiscrezione.

Pare, infatti, che il ragazzo non sia esattamente ben visto dal resto del gruppo. Una volta terminate le registrazioni, infatti, i vari protagonisti di questa edizione, almeno quelli che hanno legato maggiormente, hanno creato una chat di gruppo su Whatsapp nella quale parlano, commentano le puntate e, in generale, si tengono in contatto. Ebbene, una delle tentatrici presenti in tali chat ha raccontato delle cose alquanto incresciose che riguardano Raul e il fatto che gli altri sembrerebbero non sopportarlo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Raul ignorato da tutti, come mai?

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una persona la quale ha dichiarato che tutti siano soliti ignorare Raul all’interno di questo gruppo. Ogni volta che il ragazzo pubblica qualche contenuto o esprime qualche commento, gli altri lo ignorerebbero in maniera anche piuttosto palese.

Gli altri protagonisti di questa edizione di Temptation Island, dunque, non risponderebbero quasi mai a Raul questo, probabilmente, in virtù di una certa antipatia nutrita nei suoi confronti. Ma come mai il ragazzo risulterà così antipatico? A quanto pare i comportamenti assunti nel villaggio non sono stati graditi dai suoi compagni d’avventura che, una volta fuori, avrebbero deciso di comportarsi in questo modo con lui.