Raffaella Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi. La donna si occupa della gestione della redazione dei programmi della conduttrice e, soprattutto, è colei che ha l’ultima parola in merito alla selezione dei volti da inserire in una trasmissione durante i casting. Ebbene, chi meglio di lei conosce le dinamiche interne dei vari show? Nessuno. Proprio per questo motivo, la donna ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena inediti sul programma più caldo dell’estate, Temptation Island.

Ecco come funzionano i provini di Temptation Island: confessioni di Raffaella Mennoia e coppie fake

Nel corso di un’intervista rilasciata per La Repubblica, Raffaella Mennoia ha svelato alcune curiosità che riguardano Temptation Island. La donna è partita parlando dei casting. A tal proposito, ha ammesso che una prima scrematura viene fatta dagli altri autori. A lei arrivano solamente un 150 persone. Solitamente cerca di incontrare circa quattro coppie al giorno nel caso del reality show incentrato sui sentimenti.

Proprio durante i casting. la Mennoia ha ammesso di mettere in scena tutto il suo sesto senso e la sua empatia. Tali caratteristiche sono in grado di farle capire se ci siano coppie fake, cosa che capita alquanto spesso. Nel dettaglio, Raffaella ha ammesso che è semplice accorgersi quando due protagonisti stanno fingendo di essere una coppia solo per partecipare al programma. A tal riguardo, ha detto che il trucco sia quello di dividere i protagonisti e incontrarli anche separatamente. Ebbene, è proprio in quel momento che, solitamente, vengono fuori gli altarini.

Ecco cosa bisogna fare per farsi prendere nel cast e il segreto del successo

Raffaella Mennoia, poi, ha svelato che, solitamente, si appassiona alle storie e cerca di capire quali siano i motivi che spingano i singoli protagonisti a prendere parte alla trasmissione. Se dei protagonisti riescono a catturare la sua attenzione nel primo quarto d’ora di dialogo, allora è fatta, quindi, è importante giocarsi sin da subito tutte le carte se si vuole fare colpo.

Durante l’intervista, poi, la caporedattrice ha svelato anche quale sia, secondo lei, il segreto del grande successo di Temptation Island. A tal proposito, ha ammesso che un grande lavoro viene fatto soprattutto in fase di montaggio. Gli autori sono in grado di far appassionare alle storie anche mediante le musiche, i contenuti mostrati e il mistero. La Mennoia, infatti, ha detto che non andranno mai in onda i tradimenti espliciti, in quanto la gente preferisce di più fantasticare su quanto accaduto dietro una porta. Proprio questo tiene alta la curiosità e l’attenzione.

La Mennoia parla di Raul e Martina

In merito alle coppie di quest’anno, invece, Raffaella si è soffermata soprattutto su quella formata da Raul e Martina. Il ragazzo è stato spesso attaccato sul web in quanto accusato di essere un esempio sbagliato di gelosia e possessività. La Mennoia, però, ha voluto spezzare una lancia in suo favore ammettendo che, in realtà, tutti sono accecati dalla gelosia in tale programma. In merito a Raul, poi, lui è anche molto giovane e impulsivo, per questo spesso si trova a perdere il controllo. Alla fine, però, è un bravissimo ragazzo. Su chi definisce trash il reality, invece, la caporedattrice ha svelato che, di solito, chi lo dice, a casa propria fa anche di peggio.