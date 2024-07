Dopo un breve periodo a letto, che purtroppo gli è costato il dover rimandare le sue vacanze estive, Mario Cusitore è tornato più attivo che mai sui suoi social. L’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso dei video nei quali ha mostrato di essere alle prese con il padel. In tale occasione, però, ne ha approfittato anche per rispondere ad alcune critiche ricevute.

Mario Cusitore preso in giro: lui replica

In questo periodo, Mario Cusitore è stato preso un po’ in giro per il suo look. Il napoletano è solito indossare un abbigliamento molto sportivo, che ad alcuni piace, mentre ad altri no. Tra questi ultimi c’è anche Opinionista Social. L’influencer pare non gradire alcuni look di Mario, sta di fatto che quest’ultimo ha deciso di replicare a lui e a chi lo critica con un video ironico.

Nello specifico, Mario ha deciso di indossare una canotta molto larga e un pantaloncino rosa per andare ad allenarsi in palestra. Il giovane ha mostrato con fierezza il suo look taggando addirittura l’influencer, che ormai sembra essere diventato un suo amico. Quest’ultimo non ha esitato a replicare dicendo che avesse un aspetto orribile e che adesso lo avrebbe preso in giro a lungo.

Mario ancora single, forse torna a Uomini e Donne?

Ad ogni modo, malgrado le critiche, Mario Cusitore sembra continuare ad andare avanti per la sua strada, come dopotutto ha sempre fatto anche durante la sua esperienza a Uomini e Donne. Mario, infatti, ha ammesso che continuerà a vestirsi come ritiene più opportuno in quanto è molto fiero e sicuro di sé.

Tralasciando questo aspetto, la vita di Mario sta procedendo serenamente senza grossi intoppi, tuttavia, nella sua vita pare che al momento non ci sia nessun legame sentimentale. Questo spiana sempre di più la strada alla possibilità di rivedere il protagonista a Uomini e Donne a partire dalla prossima edizione, magari nelle vesti di tronista. Sicuramente il napoletano sarebbe adatto per questo ruolo. Non resta che attendere per vedere se le cose andranno davvero in questo modo.