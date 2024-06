Lo staff di Uomini e Donne non si ferma. Anche durante la sospensione della trasmissione, infatti, la redazione non si placa ed è alla ricerca dei futuri tronisti per la stagione successiva, ma non solo. In tale periodo si studiano anche eventuali cambiamenti da apportare al format, anche per quanto riguarda gli Over. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore è una notizia secondo la quale sembrerebbe che Mario Cusitore sia in procinto di salire sul Trono di UeD. Ecco cosa è emerso.

Mario Cusitore nuovo tronista di Uomini e Donne? Cosa è emerso

Mario Cusitore è stato, sicuramente, tra i personaggi più discussi dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Il ragazzo, malgrado non si sia comportato bene nei riguardi della redazione e di Ida Platano, non ha mai trovato l’opposizione di Maria De Filippi, anzi. La donna ha sempre cercato di prendere le sue parti sminuendo, se necessario, le sue azioni sbagliate. Questa premessa, alla luce di quanto emerso in queste ore, sembra confermare ulteriormente le indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che Mario possa salire sul Trono di UeD.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, nel rispondere ad una domanda di una sua fan, che le ha chiesto se avesse notizie di Ida Platano e Mario, ha risposto dicendo che, al momento, Cusitore ha altri grilli per la testa inerenti il mondo della televisione. Nello specifico, gira voce che possa tornare a Uomini e Donne ma nelle vesti di tronista.

Mario si sta dando alla pazza gioia: ecco perché

In effetti, lui incarna perfettamente l’immagine del tipico tronista partenopeo, in grado di creare dinamiche e di tenere il percorso sempre attivo e intrigante. Inoltre, il fatto che Maria De Filippi nutra una certa simpatia per lui potrebbe rendere il percorso verso il Trono Classico ancora più agevole. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi, ce ne sarebbero da vedere davvero delle belle, specie se anche Ida tornerà nel programma al Trono Over.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad ogni modo, come se non bastasse, pare che in questo periodo Mario si stia “dando molto da fare”. Sul ragazzo, che recentemente ha subito un’operazione, è emersa una segnalazione secondo cui una fan di Deianira ha scritto di star ricevendo un corteggiamento da parte sua. Inoltre, lo stesso Cusitore in queste ore ha pubblicato un video sul suo account di Instagram nel quale ha svelato di voler acquistare dei nuovi capi, presso lo store di Ciro Petrone tra l’altro, per fare bella figura con una persona che deve incontrare. Di chi si tratterà mai? Ma soprattutto, Mario sarà davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? Non resta che attendere per scoprirlo.