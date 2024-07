Solitamente verso la fine del mese di agosto riprendono le registrazioni di Uomini e Donne. Lo staff di Maria De Filippi, in realtà, si ferma solo per pochissimo tempo. In questo periodo, e fino a fine luglio, saranno effettuati i provini per la nuova edizione del talk show incentrato sull’amore. Nelle prime settimane di agosto ci sarà uno stop generale, per poi ripartire con le registrazioni. Ebbene, cosa c’è da aspettarsi? Sul web sono già trapelate delle indiscrezioni.

Ecco cosa potrebbe succedere nelle prime registrazioni di Uomini e Donne

Sul finire di agosto ripartiranno le registrazioni di Uomini e Donne, e sul web sono già trapelate alcune possibili date. Il pubblico, dunque, è curioso di sapere che cosa potrebbe accadere. Certamente quando le registrazioni riprenderanno verranno presentati i nuovi tronisti di questa edizione, tra i quali potrebbe esserci anche Francesca Sorrentino. Ovviamente, poi, verrà presentato il parterre di esponenti del Trono Over, da cui potrebbe mancare Gemma Galgani, ma non solo.

In occasione delle prime registrazioni di UeD potrebbero essere sciolti dei nodi inerenti l’edizione precedente. Nello specifico, Maria De Filippo potrebbe ospitare in studio alcune coppie nate l’anno scorso nel programma per scoprire come sia evoluta la loro relazione. Ebbene, tra di loro potrebbero tornare nel programma Claudia Lenti e Alessio Pili Stella.

Confronti tra ex coppie, arrivano anche quelli di Temptation Island?

La relazione tra Alessio e Claudia è giunta al termine in questo periodo. I due non hanno mai parlato esplicitamente dell’argomento, tuttavia, mediante alcuni indizi social hanno confermato queste voci. Anche l’influencer Lorenzo Pugnaloni ha confermato tale indiscrezione, ma non solo. Quest’ultimo ha anche rivelato che, molto probabilmente, i due saranno la prima coppia ospite delle prime registrazioni di UeD.

Alessio e Claudia, dunque, dovrebbero avere un confronto faccia a faccia direttamente in studio, dove tutto ha avuto inizio. Considerando i loro caratteri, e quanto ci avevano investito in questa relazione, si preannunciano fuochi e fiamme. Al momento, però, non si sa se i due torneranno anche nel parterre come protagonisti, oppure se dopo l’eventuale ospitata andranno via e proveranno a trovare l’amore al di fuori del programma. Non resta che attendere per scoprirlo. Oltre a loro, naturalmente, è probabile che saranno ospitati anche altri protagonisti. In tanti sperano a dei confronti tra le coppie che hanno partecipato all’edizione di quest’anno di Temptation Island, come accadeva in passato, ma di questo non vi è certezza al momento.