Qualche giorno fa era trapelata la notizia secondo cui Claudia Lenti e Alessio Pili Stella stessero vivendo un momento di crisi. Fino a quel momento, però, i due ex volti di Uomini e Donne non avevano dato nessuna conferma di queste indiscrezioni né, tanto meno, avevano compiuto qualche gesto che potesse confermare queste voci. Il tutto, fino ad ora. I due, infatti, hanno effettuato un gesto inequivocabile.

Gesto inequivocabile di Claudia e Alessio: pare si siano davvero lasciati

La storia d’amore tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti pare si siano lasciati. Era un bel po’ di tempo che i due non si mostravano più insieme sui social, cosa che aveva acceso i sospetti di tanti utenti del web. In queste ore, però, i fan più attenti hanno notato una cosa in particolare. Alessio e Claudia, infatti, hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram.

Questo è apparso a molti come un gesto assolutamente inequivocabile. Per il momento, però, nessuno di loro è intervenuto per dare qualche aggiornamento ai fan in merito a quanto sarebbe accaduto tra loro e ai motivi che li avrebbero spinti a decidere di separarsi dopo pochi mesi dall’uscita da Uomini e Donne.

La Lenti e Pili Stella pronti a tornare a Uomini e Donne?

La notizia in questione ha fatto storcere il naso a un po’ di persone. In tanti, infatti, sono convinti che i due abbiano preso in giro tutti. Alessio e Claudia, infatti, pare si siano lasciati proprio poco prima dell’estate e in previsione della nuova edizione di Uomini e Donne.

I telespettatori della trasmissione, infatti, sono certi che a settembre i due torneranno alla corte di Maria De Filippi nel parterre del Trono Over. Nel caso in cui le cose andassero realmente in questo modo ce ne sarebbero da vedere delle belle. I due, infatti, sicuramente si cimenterebbero in discussioni accese e stoccate. Non resta che attendere per vedere se tutto andrà realmente come previsto.