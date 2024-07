Già sono in corso i provini per la scelta del cast della nuova edizione di Uomini e Donne, e qualche indiscrezione sta già trapelando. In queste ore, infatti, si sta parlando parecchio di chi potrebbero essere i futuri tronisti di questa edizione. Ebbene, tra i vari candidati si sta facendo sempre più spazio quello di un ex volto di Temptation Island. Ecco di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco quale ex protagonista di Temptation Island potrebbe sbarcare a Uomini e Donne

Maria De Filippi è alle prese con la selezione dei protagonisti che, a partire da settembre, saranno a Uomini e Donne. Per quanto riguarda i tronisti, sono emerse delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che la conduttrice stia ripescando da un altro suo programma molto famoso, ovvero, Temptation Island. La persona in questione è Francesca Sorrentino.

In questo fine settimana appena trascorso, la giovane ha annunciato la rottura da Manuel Maura. Dopo svariati alti e bassi, infatti, i due hanno preso la decisione di interrompere definitivamente la loro storia. Lei ha preferito non rivelare i motivi, ma sul web hanno iniziato a circolare delle foto e delle segnalazioni che vedono Manuel in compagnia di un’altra ragazza. Così in tanti hanno creduto che potesse trattarsi di tradimento da parte di lui, ma il giovane ha smentito. Al momento, dunque, c’è ancora mistero sui motivi.

Gemma Galgani non tornerà più nel parterre?

Ad ogni modo, al di là delle cause che hanno spinto Manuel e Francesca a lasciarsi, la cosa che in tanti si stanno chiedendo è: la ragazza salirà sul trono di Uomini e Donne? Già lo scorso anno erano circolate queste voci e sembrava che la cosa fosse alquanto probabile. Francesca, però, decise di fare la pace con Manuel, quindi, quell’ipotesi sfumò. Adesso che è tornata single, pare in maniera definitiva, per lei potrebbe seriamente aprirsi la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne e cimentarsi in questa nuova avventura, vedremo.

Nel frattempo, in relazione alla prossima edizione di UeD, c’è anche un’altra notizia che sta generando molto sgomento e riguarda Gemma Galgani. La dama è un volto iconico del format, sta di fatto che sono tanti anni che è sempre seduta nel parterre femminile, dove spesso crea delle dinamiche, Negli ultimi anni, però, la dama è stata meno protagonista, che dunque la sua “carriera” a UeD stia per volgere al termine? Si vocifera che dal prossimo anno la donna potrebbe non far parte più del programma. In questo periodo, infatti, si starebbe frequentando con Pietro, uno degli ultimi cavalieri venuto in studio per conoscerla. Se la cosa dovesse proseguire, dunque, è molto probabile che la donna a settembre non sarà nel parterre. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.