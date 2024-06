Maria De Filippi non si ferma mai. Anche se sul piccolo schermo le programmazioni delle sue trasmissioni si sono interrotte, dietro le quinte il lavoro prosegue anche in estate. In questo periodo, infatti, lo staff della conduttrice è stato impegnato con Temptation Island, ma un occhio vigile resta sempre anche su Uomini e Donne. Ecco cosa è emerso.

Data prima registrazione di Uomini e Donne e altri dettagli

In questo periodo di sospensione di UeD, l’unico modo per avere degli aggiornamenti sui protagonisti che hanno preso parte a questa edizione è seguirli sui social, da cui spesso emergono delle notizie piuttosto interessanti. Ad ogni modo, questi non sono gli unici mezzi mediante i quali si può venire a conoscenza di alcune informazioni. In queste ore, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso sul suo profilo Instagram alcuni aggiornamenti sul talk show di Maria De Filippi.

A tal riguardo, l’influencer ha svelato che la redazione sia già in fermento per l’organizzazione della prossima stagione del format. Ad agosto partiranno le registrazioni ed è trapelata anche la data approssimativa delle prime riprese. Esse, infatti, dovrebbero essere effettuate il giorno 30 agosto, che è un venerdì. Ovviamente, le cose potrebbero cambiare considerando che mancano ancora due mesi abbondanti, tuttavia, anche in caso di spostamenti, la data della prima registrazione dovrebbe essere proprio in questi gironi.

Fermento per la scelta dei futuri tronisti e conferma doppia edizione Temptation Island

Lo staff del programma, dunque, per giungere pronto a quel momento, pare stia già pensando ai futuri tronisti che saranno i protagonisti del Trono Classico. Come sempre, questa è una scelta che desta molto sgomento, in quanto il pubblico da casa è molto critico sulle persone che vengono poste sul trono. Recentemente sono trapelate voci secondo le quali sembrerebbe che la conduttrice abbia intenzione di porre un altro volto del Trono Over come tronista. Dopo Ida Platano, questo incarico potrebbe essere ricoperto da Marco Antonio Alessio. Come sempre, però, non si escludono colpi di scena.

Probabilmente, infatti, la scelta sui tronisti ricadrà su persone comuni, che non hanno mai partecipato alla trasmissione. Tra di loro, però, non si esclude il ripescaggio di qualche ex corteggiatore o corteggiatrice che non ha avuto il lieto fine al termine del suo percorso. La produzione della De Filippi, però, è impegnata anche in altro.

Dopo svariate indiscrezioni, infatti, è stata confermata la seconda edizione di Temptation Island, che dovrebbe partire in autunno. A fine agosto dovrebbero partire le registrazioni e alla guida, quasi certamente, ci sarà Filippo Bisciglia. Inoltre, non si esclude che nel cast di questa seconda edizione possano essere scelte anche coppie famose e non solo ragazzi comuni. Insomma, un’estate bollente per i collaboratori di Maria De Filippi che, probabilmente, si fermeranno un po’ solo le prime settimane di agosto.