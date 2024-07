Lo staff di Uomini e Donne ha annunciato l’apertura dei casting per la nuova stagione del talk show. A quanto pare, Maria De Filippi e tutta la sua equipe non è ancora in ferie, contrariamente a quanto accaduto per i suoi programmi. La stessa Raffaella Mennoia, in una recente Instagram Storie, ha pubblicato un video ironico nel quale ha dichiarato che le manchi ancora molto tempo prima di prendersi una pausa dal lavoro. In questo periodo, infatti, la redazione è alle prese con la scelta dei protagonisti della prossima edizione di UeD, compresi i tronisti. La lista dei papabili aspiranti al trono è piuttosto altra, vediamo chi figura.

Ancora niente ferie per lo staff di Maria De Filippi: tutti al lavoro per i casting di Uomini e Donne

Ciò che va in onda è solamente una piccola parte di tutto il lavoro che c’è dietro la realizzazione di un programma, e questa è una cosa che conoscono molto bene i membri della produzione di Maria De Filippi. In questi giorni, infatti, mentre in tanti si accingono ad andare in vacanza, sono stati aperti i casting per Uomini e Donne. Chiunque voglia partecipare al programma, sia nel parterre degli over sia al trono classico potrà candidarsi.

La scelta più complicata, ovviamente, è quella che riguarda i tronisti, i quali sono sicuramente molto esposti nella trasmissione pomeridiana, quindi, sarebbe opportuno non commettere errori. Ebbene, pare che anche quest’anno la conduttrice voglia puntare su volti nuovi, ma non solo. Sul web si stanno rincorrendo svariate indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che possa esserci anche il ritorno in studio di qualche volto popolare.

Tutti i possibili tronisti di UeD: ex volti e altri personaggi famosi

Il primo nome trapelato è quello di Ida Platano, a cui potrebbe essere data una seconda chance sul trono, ma non solo. Oltre al suo nome si fa sempre più largo quello di Mario Cusitore, che secondo alcuni, compreso un ex volto del programma, sarebbe il tronista perfetto. Dal trono over, invece, è sempre valida l’alternativa Marco Antonio Alessio. Restando sempre in tema degli ex volti di Uomini e Donne, poi, si vocifera, anche di un possibile ritorno di Marika Abbonato, non scelta di Daniele Paudice, e anche Virginia Degni, non scelta di Cristian Forti.

Oltre agli ex volti di UeD, però, sul web in questo periodo sono trapelate anche indiscrezioni inerenti un possibile sbarco nel programma di personaggi provenienti da altri programmi. Tra di essi si fa largo la candidatura spontanea di Massimiliano Varrese, oppure l’approdo di Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri. Per il momento, però, queste sono solamente delle ipotesi, dunque, non resta che attendere per vedere quale di queste voci verrà confermata e quale smentita.

