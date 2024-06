Come ogni anno, durante il periodo di sospensione di Uomini e Donne, iniziano a trapelare voci in merito al cast e alle possibili novità che potrebbero essere apportate da Maria De Filippi. Tra i vari argomenti, puntualmente, spunta sempre l’indiscrezione secondo la quale la conduttrice possa “sbarazzarsi” di Tinì Cansino, terza opinionista del programma, decisamente meno importante e partecipativa rispetto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ebbene, vediamo cosa è emerso a riguardo e anche altre indiscrezioni.

Cosa si vocifera su Tinì Cansino, sul suo futuro a Uomini e Donne e sul possibile sostituto

Cosa succederà a Tinì Cansino, terza opinionista di Uomini e Donne? La protagonista non è mai particolarmente attiva durante le varie puntate. I suoi interventi, inoltre, si rivelano spesso di scarso spessore e poco propensi a sollevare delle dinamiche, come vale invece per i suoi colleghi, che anche per il prossimo anno sono stati confermati nel loro ruolo di opinionisti. Ma questo varrà anche per Tinì? In realtà sembrerebbe che questa volta la conduttrice stia seriamente pensando di sostituire la donna.

Dopo la diffusione di questa indiscrezione, divulgata dall’influencer Amedeo Venza, in tanti hanno iniziato a domandarsi chi potrebbe sostituire Tinì Cansino a Uomini e Donne. Al momento, l’unico nome trapelato è quello di Jack Vanore. Lui è stato sia tronista sia opinionista della trasmissione, ma da un po’ di anni è sparito dalla circolazione. Dopo aver preso parte ad un evento insieme a Gianni e Tina, però, hanno iniziato a circolare sul web voci inerenti un suo possibile ritorno. Non resta che attendere per vedere se andrà davvero così.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Spoiler sui futuri tronisti di UeD

Inoltre, sono trapelate anche delle indiscrezioni in merito ai futuri tronisti. In queste ore si è fatta strada la voce secondo cui sembra che Mario Cusitore possa essere un papabile tronista, ma non è tutto. Pare che la De Filippi abbia deciso di porre sul trono anche per quest’anno ex esponenti del Trono Over, mixati a ragazzi più giovani. Nello specifico, pare che la scelta ricadrà su due persone, un uomo e una donna ripescati dal parterre dei più adulti. Un nome è già trapelato, ed è quello di Marco Antonio Alessio, ma chi potrebbe essere la dama?