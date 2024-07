Ernesto Russo ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto delle dichiarazioni molto importanti su Uomini e Donne, specie dopo il polverone che si è sollevato a seguito di alcune recenti affermazioni. Il cavaliere, infatti, aveva dichiarato di essere stato censurato più volte all’interno della trasmissione. Successivamente, aveva riportato anche alcuni esempi per cui Maria De Filippi sentì il bisogno di agire in questo senso. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di giorni, Russo ha voluto fare delle importanti precisazioni a riguardo, ma non solo. Ecco cosa ha rivelato.

Ernesto chiarisce meglio il motivo per cui Maria De Filippi lo ha censurato

Chiacchierando con Fralof, Ernesto Russo ha chiarito meglio la questione inerente le censure che sono state apportate a Uomini e Donne durante alcuni suoi discorso. Il cavaliere ha precisato che non ci fosse alcune “congiura” contro di lui, semplicemente, a causa del suo modo di parlare un po’ troppo colorito, talvolta è stato necessario non mandare in onda le sue dichiarazioni. A tal proposito, Russo è entrato anche nello specifico facendo degli esempi.

Parlando di se**o tantrico, infatti, Ernesto una volta si impelagò in un discorso legato all’autoerotismo. I presenti in studio rimasero colpiti e sembravano anche particolarmente coinvolti dalla conversazione. Ernesto ha ammesso che anche Maria se la rideva di gusto quando venivano fuori questi discorsi. Tuttavia, considerando che Uomini e Donne va in onda in un orario coperto dalla fascia protetta, la conduttrice non ha potuto fare a meno di tagliare alcuni discorsi. Il suo agire in tal senso, però, era finalizzato semplicemente a non urtare la sensibilità dei telespettatori e non ad un voler censurare in maniera specifica Ernesto.

Le confessioni di Ernesto sull’amore e su Mario Cusitore

Tra le varie confessioni fatte dall’ex cavaliere di UeD, poi, c’è stata anche quella inerente la sua vita sentimentale. Ernesto Russo, infatti, si è fidanzato. Lei si chiama Marta ed è una ragazza molto giovane, in quanto ha 35 anni, a fronte dei suoi 48. La donna, però, è molto matura, intelligente, divertente e, soprattutto, ha una grande intesa fisica con il cavaliere, cosa che non può mai mancare. La storia va avanti da circa un mese e Russo si è detto pienamente soddisfatto, almeno per il momento.

Ernesto, poi, ha parlato anche del suo forte legame con Mario Cusitore. A tal riguardo, ha ammesso di continuare a sentirlo e, quando i due ne hanno la possibilità, si incontrano anche. Tra loro è rimasto un bel legame anche dopo Uomini e Donne. In merito al percorso di Cusitore nel talk show, Ernesto ha ammesso che il suo amico abbia commesso degli errori ma, secondo il suo punto di vista, in buona fede, in quanto ritiene che sia stato molto preso da Ida Platano. Malgrado Ernesto continui a tifare per loro, spera anche di vedere Mario sul Trono Classico, in quanto è il personaggio idoneo per ricoprire questo incarico. Sarà davvero così?