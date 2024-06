Massimiliano Varrese ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del lancio del suo nuovo singolo intitolato “Fai Clap Clap“. Il brano ha generato un certo sgomento in quanto in tanti ci hanno visto una sorta di riferimento a quanto accaduto al Grande Fratello con Beatrice Luzzi. L’attore, dunque, ha fatto chiarezza sull’argomento, ma non è questa la confessione che sta scuotendo il web in queste ore. Il protagonista, infatti, ha lanciato un vero e proprio a Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto.

L’appello di Massimiliano Varrese a Maria De Filippi: da settembre a Uomini e Donne?

Dopo aver partecipato a svariati programmi televisivi, tra cui Amici Celebrities e Grande Fratello, Massimiliano Varrese potrebbe sbarcare anche a Uomini e Donne. L’attore, nel corso di un’intervista nel programma radiofonico Turchesando, ha rivelato di essere single da parecchio tempo. Il suo grande amore della vita è, ovviamente, sua figlia, tuttavia, inizia a sentire il desiderio e il bisogno di avere una donna al suo fianco.

Proprio in virtù di questo, Massimiliano ha ammesso che, un po’ per gioco, accetterebbe di partecipare a Uomini e Donne nella categoria del Trono Over. L’attore ha spiegato di sentirsi pronto a cimentarsi in un’avventura del genere, pertanto, ha citato la conduttrice del talk show dicendole di prenderlo in considerazione per la prossima stagione del format.

Il chiarimento di Varrese sul suo brano: stoccate a Beatrice Luzzi?

Le parole di Massimiliano Varrese hanno lasciato tutti spiazzati. Il protagonista, infatti, è sembrato piuttosto intenzionato a partecipare a UeD, pertanto, non resta che attendere per vedere se la presentatrice asseconderà la sua richiesta. Oltre che parlare di questo, però, Max ha anche voluto chiarire un’intricata faccenda che riguarda il lancio del suo nuovo brano.

In tanti l’hanno accusato di aver voluto mandare delle velate stoccate a Beatrice Luzzi nel testo, ma lui ha smentito categoricamente. Nello specifico, l’uomo ha ammesso che i riferimenti presenti nella canzone sono legati agli hater, ai leoni da tastiera, alla cattiveria che c’è in giro e che, purtroppo, l’ho ha investito in pieno dopo la fine del GF. Beatrice, dunque, non c’entra assolutamente nulla.