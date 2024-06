Temtpation Island ha appena aperto i battenti, sta di fatto che ieri è andata in onda la prima puntata, e già sul web stanno trapelando moltissime segnalazioni. Dopo quella appena emersa su Lino, fidanzato di Alessia, a finire nel mirino dei gossip è un tentatore, il quale pare non sia stato proprio onesto. Ecco cosa è emerso.

Ecco chi è il tentatore che starebbe mentendo a Temptation Island

Come tutti i telespettatori di Temptation Island sapranno, i vari protagonisti vengono pagati per partecipare a questa avventura, anche i tentatori e le tentatrici. Dietro la scelta di partecipare al reality show, dunque, per molti c’è anche un tornaconto economico. Ad ogni modo, pare che alcuni, più di altri, prendano estremamente alla lettera la cosa, reputando la loro apparizione in tv come un vero e proprio lavoro.

Tra di questi pare ci sia uno dei tentatori di quest’anno. Il ragazzo in questione è Filippo. Lui ha 31 anni e viene da Modica. Come professione lavora nell’azienda della sua famiglia che si occupa della creazione di alcuni materiali come il marmo. Il giovane ha tante passioni, molte delle quali legate allo sport, sta di fatto che gioca a padel, tennis e tanto altro. Ebbene, un suo compaesano ha dichiarato di avere delle informazioni compromettenti sul suo conto, ovvero, ha rivelato che il giovane, in realtà, sia fidanzato.

Altre rivelazioni su Filippo, si metterà in mostra?

Stando a quanto emerso da questa segnalazione, pare che Filippo abbia una compagna al di fuori di Temptation Island, con la quale è stato avvistato fino a pochissimo tempo prima dell’inizio del programma. C’è da dire, però, che l’autore della segnalazione ha ammesso che la relazione tra i due sia sempre stata caratterizzata da alti e bassi, quindi, è probabile che Filippo si sia candidato al programma mentre era lasciato con la fidanzata.

In ogni caso, pare che attualmente il tentatore sia impegnato, di conseguenza, avrebbe accettato di partecipare al programma solamente per visibilità e per un tornaconto economico. Per il momento, però, il giovane non si è ancora messo in mostra con nessuna delle fidanzate, anche perché durante la puntata di ieri si è parlato principalmente di quanto accaduto nel villaggio dei fidanzati. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.