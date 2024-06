Ieri, giovedì 27 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. I colpi di scena non sono mancati di certo, sta di fatto che c’è stata già la richiesta del primo falò di confronto, anzi, le richieste sono stati due. A chiedere di incontrare il suo fidanzato dopo soli due giorni di permanenza nel villaggio è stata Alessia, infastidita dai comportamenti di Lino. Quest’ultimo si è rifiutato, così i due hanno continuato a rimanere nel villaggio, almeno fino alla prossima puntata, dato che la donna ne ha richiesto un altro. Ad ogni modo, è proprio su Lino che in queste ore sono trapelate delle segnalazioni. A quanto pare, non ha raccontato tutta la verità nel reality show.

Segnalazione su Lino: fuori da Temptation Island ha un’altra?

Lino e Alessia sono una delle sette coppie in gioco a Temptation Island. Durante la puntata di ieri si è parlato molto di loro, in quanto il ragazzo si è subito messo in gioco iniziando a legare con la tentatrice Maika. Tra i due è nata una certa sintonia che, sicuramente, non ha fatto piacere ad Alessia. Ad ogni modo, per capire come andrà a finire tra i due bisognerà attendere il prossimo appuntamento, previsto per giovedì 4 luglio. Nel frattempo, però, sul web sono trapelate delle segnalazioni su Lino.

Innanzitutto, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di conoscere una ragazza con cui il giovane si sarebbe frequentato fino a pochissimo tempo prima che iniziasse la sua avventura a Temptation Island. Lino, infatti, avrebbe scritto a questa persona fino a poco prima di partire. A quanto pare, dunque, i sospetti di Alessia circa l’infedeltà del suo compagno sembrerebbero essere piuttosto fondati, ma non è tutto.

Lino ha mentito anche sul suo lavoro? Cosa è emerso

In queste ore, infatti, sul web è emersa anche un’altra segnalazione che, tuttavia, riguarda la vita professionale di Lino. Durante la puntata di ieri del reality show, il ragazzo si è presentato come un barbiere. In realtà, però, diverse persone che abitano nella sua città hanno riportato tutt’altre informazioni.

Sembrerebbe, infatti, che in realtà Lino svolgerebbe un’altra professione, ovvero, quella di rider presso la zona di Fuorigrotta, noto quartiere di Napoli. In tanti hanno riportato questa stessa segnalazione, dichiarando che in ona tutti lo conoscano. Dunque, per quale ragione raccontare questa bugia? Lino svolge due professioni, o probabilmente l’arte del mentire ce l’ha nel sangue?