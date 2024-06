La nuova stagione di Temptation Island ha preso ufficialmente il via, quest’anno più del solito attesissima dal pubblico a casa. Il programma estivo torna nel palinsesto serale di Canale 5 e pone di nuovo al centro delle dinamiche le sette coppie protagoniste. Insieme da diverso tempo e non legate da vincoli matrimoniali o figli, scelgono di mettere alla prova il loro amore sottoponendolo ad una sfida molto difficile: la presenza dei tentatori e delle tentatrici.

Filippo Bisciglia ha inaugurato una stagione già preceduta da spoiler e polemiche, sollevatesi a seguito della presentazione dei protagonisti avvenuta in anticipo tramite pubblicità. A far discutere sono state proprio le loro storie, talvolta estreme e caratterizzate già da svariati tradimenti precedenti al programma. La prima puntata ha già riservato grandi sorprese, puntando l’attenzione su due coppie in particolare.

Temptation Island, l’apertura e la conoscenza coi tentatori

Giovedì sera si è inaugurata l’edizione 2024 di Temptation Island, partita come da tradizione con la presentazione delle coppie protagoniste. Quest’anno a mettere in gioco la propria storia ci sono: Alessia e Lino, insieme da 4 anni, Siria e Matteo, fidanzati da 6 anni, Gaia e Luca, insieme da 2 anni, Martina e Raul, insieme da 1 anno, Vittoria e Alex, fidanzati da 2 anni, Christian e Ludovica, anche loro da 2 anni, Jenny e Tony. Dopo una prima conoscenza, Filippo Bisciglia ha dato il benvenuto nella splendida location del resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in Sardegna, dove il programma è stato girato.

Poco dopo è arrivato il momento di conoscere coloro che metteranno in crisi le relazioni: tentatori e tentatrici. Ognuno dei partecipanti ha dovuto esprimere una preferenza, poco prima di salutare definitivamente il proprio compagno. É bastato poco per accendere i primi malumori, peggiorati poi dopo la visione dei filmati nel pinnettu relativi ai primi momenti. Se le ragazze si sono limitate ad un cocktail in compagnia dei tentatori, diverso è stato l’umore degli uomini, che durante una partita di beach volley hanno preso confidenza con le tentatrici.

Temptation Island, Alessia chiede il falò di confronto

Al centro della prima puntata di Temptation Island ci sono state sicuramente le reazioni di Alessia ai comportamenti del fidanzato Lino. Durante le prime ore nel resort, il napoletano ha mostrato già una particolare propensione per la tentatrice Maika, la “Barbie” che lo ha colpito per stile ed eleganza. Immediato è stato lo sconforto della fidanzata, che in preda alla rabbia ha espresso la volontà di un falò di confronto per abbandonare il programma.

Una richiesta rifiutata da Lino, che ha continuato a lasciarsi andare nel suo avvicinamento, come si vedrà poi nei video del primo falò. Disperata la ragazza ha chiesto di nuovo un confronto, spiegando che continuerà a farlo finché lui non si presenterà. Lino avrà deciso di accettare? Non resterà che scoprirlo nella puntata successiva.

Temptation Island, Jenny scopre la doppia vita di Tony

Un’altra delle coppie che hanno maggiormente intrattenuto nella prima serata di Temptation è stata quella formata da Jenny e Tony. La ragazza, più giovane di lui di diversi anni, ha limitato la sua vita a causa della gelosia del compagno, che al contrario fa il dj ed è circondato da donne.

Ad accendere la miccia è stata una rivelazione dello stesso fidanzato, che in un filmato ha dichiarato di aver avuto una doppia vita, facendo comprendere che quando viaggia per lavoro non si limita nei suoi rapporti con altre. Enorme è stata la delusione della ragazza, che si è sfogata con le amiche. Lui d’altro canto, non sembra soffrire della lontananza dalla compagna, al contrario sembra già essere propenso al contatto fisico con le tentatrici. I video visti nel pinnettu e nel falò hanno fatto sciogliere in lacrime Jenny.

Temptation Island, la gelosia di Raul per Martina

Se sono state principalmente le donne a restare colpite dagli approcci dei propri fidanzati per le tentatrici, qualche malumore si è sollevato anche negli uomini. A rimanere particolarmente male durante la visione dei filmati nel pinnettu è stato Raul, che ha avuto una reazione rabbiosa dopo i racconti della fidanzata.

Martina ha rivelato che lui si è dimostrato più volte molto geloso, impedendole di avere dei rapporti sociali anche sul lavoro. Raul si è lasciato andare ad uno sfogo colpendo una bottiglietta con un pugno, scena che ha già sollevato diverse critiche sul web. Al contrario invece, durante il falò la ragazza non ha ricevuto alcun video che mostrasse i comportamenti di lui. Nella prossima puntata questa coppia potrebbe riservare molte sorprese. L’appuntamento è per giovedì alle ore 21.00 su Canale 5.