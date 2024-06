Momenti di caos durante la scorsa puntata di Pomeriggio 5 News. La conduttrice Simona Branchetti, infatti, si è trovata a dover fronteggiare una situazione piuttosto incresciosa che l’ha infastidita parecchio. La presentatrice, infatti, è stata costretta ad interrompere bruscamente un collegamento in quanto la situazione stesse degenerando.

Cosa è successo durante un collegamento a Pomeriggio 5

Durante la scorsa puntata di Pomeriggio 5 News, Simona Branchetti si è collegata con una sua inviata a Mascali, un paesino della Sicilia, per affrontare un caso di cronaca. Al centro dell’attenzione c’era la lite tra due vicini che, purtroppo, è sfociata in tragedia, dato che uno dei due è morto. Sulla faccenda è intervenuto un amico della vittima, il quale stava raccontando la sua versione dei fatti in merito a ciò che sarebbe accaduto.

Ad un erto punto, però, senza alcun preavviso, si è intromessa nel discorso una donna, che si è rivelata essere la compagna della vittima. Quest’ultima ha contraddetto il suo compaesano generando le ire dell’uomo, il quale, infatti, ha sbottato contro la donna in malo modo accusandola di essere ubriaca a dicendole di bere di meno.

L0intervento di Simona Branchetti e l’entusiasmo dei telespettatori

I toni si sono esasperati, sta di fatto che, in men che non si dica, Simona Branchetti ha chiuso immediatamente il collegamento. La conduttrice è riuscita in modo egregio a gestire una situazione alquanto imbarazzante, cercando di non urtare la sensibilità di nessuno. La padrona di casa ha ammesso che se la donna fosse voluta intervenire e raccontare la sua versione dei fatti avrebbe potuto farlo, ma gli insulti non sono tollerati.

Il modo in cui Simona ha gestito la situazione è piaciuto molto ai telespettatori, i quali continuano a dirsi entusiasti del modo di condurre della donna. Sui social, infatti, sono tantissimi i complimenti che la presentatrice sta ricevendo. Di critiche, invece, quasi non ce ne sono, sta di fatto che il pubblico sta facendo di tutto per convincere Pier Silvio Berlusconi a confermare la Branchetti anche durante l’inverno nella versione tradizionale di Pomeriggio 5. Si riuscirà in questo intento?