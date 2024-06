Simona Branchetti sta sostituendo Myrta Merlino a Pomeriggio 5 con la versione estiva che prende il nome di Pomeriggio 5 News. Per la Branchetti non è la prima volta alla guida del talk show pomeridiano. Già un po’ di anni fa si trovò a sostituire Barbara d’Urso e lo fece in maniera davvero esemplare. Era da parecchio, però, che la donna non guidava questa trasmissione, in quanto solitamente impegnata con Morning News, sempre nei periodi estivi. Ebbene, a quanto pare, Simona sta facendo un ottimo lavoro, al punto che i telespettatori ne sono entusiasti. Ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Simona Branchetti conquista il pubblico di Pomeriggio 5: la richiesta a Pier Silvio

L’operato di Simona Branchetti si sta rivelando davvero strepitoso a Pomeriggio 5 News. I telespettatori, infatti, ne sono assolutamente entusiasti. La donna, di tanto in tanto, condivide sul suo profilo Instagram delle foto inerenti i pomeriggi trascorsi negli studi in cui si riprende il talk show del pomeriggio. Proprio al di sotto di uno di questi post, alcuni utenti sono intervenuti per complimentarsi con la donna per il suo splendido lavoro.

Difficilmente una conduttrice riesce ad ottenere un vero e proprio plebiscito di consensi. Solitamente, infatti, oltre ai giudizi positivi, se ne accumulano anche di negativi, ma questo non sembra essere il caso di Simona. In tanti, infatti, sono così entusiasti al punto da lanciare un appello a Pier Silvio Berlusconi, ovvero, invitarlo a rivalutare le sue scelte e ad affidare alla giornalista la guida di Pomeriggio 5 anche in inverno.

Berlusconi riconferma Myrta Merlino, ma potrebbe cambiare idea?

Secondo tanti Simona Branchetti sarebbe assolutamente sprecata a condurre solamente il Telegiornale e, solo nel periodo estivo, qualche trasmissione Mediaset. La donna meriterebbe molto più spazio in azienda in quanto si sta rivelando una professionista eccellente, in grado di intrattenere il pubblico ma, al contempo, mantenere un certo contegno e una certa discrezione.

Insomma, pare proprio che la Branchetti abbia conquistato tutti ma, almeno per il momento, Pier Silvio Berlusconi non sembra propenso ad affidarle la guida di un programma anche in inverno. Conclusa l’estate, infatti, la donna verrà rimpiazzata da Myrta Merlino, che è stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. Ad ogni modo, dopo questo grande fermento da parte degli utenti del web ci sarà qualche variazione?