La prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri, giovedì 27 giugno, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Filippo Bisciglia insieme alle setto coppie in gioco, i tentatori e le tentatrici sono riusciti ad intrattenere ben 3.248.000 spettatori con uno share del 24.9%. Si tratta di un risultato davvero soddisfacente che, ovviamente, ha fatto molto piacere a tutta la produzione, conduttore compreso. Quest’ultimo, infatti, è intervenuto sui social per commentare la cosa.

Grande soddisfazione per lo staff di Temptation Island grazie al boom di ascolti

Da settimane lo staff di Temptation Island pubblicizza l’inizio del reality show e, a quanto pare, tutto questo lavoro è servito eccome. Il programma incentrato sulle tentazioni si rivela, ancora una volta, una garanzia per Mediaset. Naturalmente, bisognerà vedere come andranno le prossime cinque puntate, tuttavia, per il momento, tutto lo staff si gode questo meritato successo.

Filippo Bisciglia, ad esempio, per tutta la serata di ieri non ha fatto altro che condividere tra le sue Instagram Stories tutte le foto e i video dei suoi fan i quali hanno mostrato di essere sintonizzati su Canale 5 a guardare la trasmissione. Al termine della messa in onda, poi, Filippo ha dato la buona notte ed ha ringraziato per il supporto e la partecipazione di tutti.

Approfondimento sugli ascolti e reazione di Filippo Bisciglia

Questa mattina, poi, quando sono trapelati gli ascolti della prima puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha deciso di condividere sul suo account un approfondimento sugli ascolti, in cui viene individuato lo share in base alle fasce d’età. Ebbene, stando a quanto emerso, sul target che va dai 15 ai 64 anni il programma ha totalizzato uno share pari al 31,81% di share. Andando un po’ più nello specifico, invece, sul target 15-19 anni, i risultati raggiunti sono stati del 48,25% di share, mentre in quello tra i 15 e i 34 lo share era pari al 46,20%. Questo, dunque, vuol dire che il reality show spopola soprattutto tra i più giovani. Non resta che attendere per vedere se anche le prossime puntate saranno all’altezza delle aspettative che, ormai, si sono inevitabilmente create.