Temptation Island sta per tornare, e proprio in queste ore sono emerse delle interessanti informazioni in merito ad una seconda edizione del programma. Ad ogni modo, prima di buttarci a capofitto in questa nuova avventura, la psicologa del programma, che effettua dei colloqui con i protagonisti delle varie coppie, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti.

Le parole della psicologa sulle coppie di Temptation Island

Sette sono le coppie che si sono messe in gioco nell’edizione che partirà a breve di Temptation Island. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che ne vedremo delle belle. Proprio in virtù di questo, la psicologa del reality show ha voluto fare alcune considerazioni in merito ai partecipanti del programma, che decidono di mettere alla prova i propri sentimenti.

Durante un’intervista rilasciata su Mio, la dottoressa ha ammesso che, nella maggior parte dei casi, le coppie ne escono assolutamente devastate da questa esperienza. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che ci si ritrova dinanzi una dura verità in maniera troppo frettolosa e diretta. Inoltre, il fatto che il tutto vada in onda dinanzi milioni di telespettatori e venga spiattellato ai quattro venti non aiuta di certo.

Perché si sceglie di partecipare e il segreto del successo del reality show

Ma allora sorge spontaneo domandarsi per quale ragione si decide di partecipare a questa tipologia di programma. Tralasciando le coppie che lo fanno solamente per visibilità, ciò che solitamente spinge a mettersi in gioco è la volontà di affrontare alcuni problemi che, prima o poi, quasi tutte le coppie si ritrovano davanti. Gli esiti del mettersi alla prova, chiaramente, possono essere duplici. O se ne esce più forti e consapevoli di prima, oppure ci si rende conto che, probabilmente, si trascinava un qualcosa che era logorato da tempo.

Il grande successo di Temptation Island, invece, sta nel rappresentare storie comuni, nelle quali molte coppie potrebbero rivedersi da casa. Proprio questo spinge le persone a voler sapere “come va a finire”. Inoltre, l’amore è un argomento che appassiona sempre tanto, anche i più scettici, per cui è normale che un programma del genere abbia una certa attrattiva nel telespettatore. Sarà davvero così? L’edizione di quest’anno sarà in grado di regalare buoni ascolti alla rete contrariamente a quanto accaduto con precedenti reality show?