Da settimane si vocifera di una possibile doppia edizione di Temptation Island quest’anno. Le voci che si sono rincorse sono molteplici, ma in queste ore sembra che la situazione si sia finalmente sciolta. Sui profili social del reality show, infatti, è apparso un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco di che cosa si tratta.

L’annuncio dello staff di Temptation Island sulla nuova edizione del reality show

Il 27 giugno partirà la nuova edizione di Temptation Island. Le coppie sono già state presentate, così come sono trapelate anche alcune interessanti anticipazioni in merito a quanto sarebbe accaduto durante le registrazioni. A generare particolare sgomento, però, è stato un post pubblicato sui social della trasmissione in cui Raffaella Mennoia annuncia l’apertura dei casting per il programma.

Se il cast è già formato per l’edizione che sta per aprire i battenti, a cosa servirà selezionare altre persone? Che l’annuncio serva per reclutare i concorrenti dell’edizione dell’anno prossimo è da escludere, in quanto di solito si procede per step, quindi, la risposta è solamente una. Quest’anno ci sarà una doppia edizione del reality show incentrato sulle tentazioni.

Dettagli sulla nuova edizione e reazione del web

Per il momento, però, non si sa se i casting siano finalizzati a reclutare concorrenti per la tanto attesa edizione di Temptation Island Winter, che sarebbe già dovuta partire l’anno scorso, ma che purtroppo non ha visto mai la luce, oppure se, in realtà, ci sarà una seconda edizione tra non molto tempo, proprio come trapelato un po’ di giorni fa.

In quest’ultimo caso, le registrazioni dovrebbero cominciare a fine agosto, per mandare in onda il programma poco dopo, a settembre probabilmente, come accadde per una passata edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Nel frattempo, sul web c’è tanto sgomento. Molti sono gli utenti curiosi di sapere cosa bolle in pentola. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di muovere delle critiche a chi effettua i casting, i quali pare non siano molto in grado di selezionare coppie “serie” e non persone che partecipano al programma solamente per avere un po’ di visibilità. Questo, ovviamente, alla luce delle numerose segnalazioni che già sono trapelate quest’anno su alcuni partecipanti.