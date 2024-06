La messa in onda della prima puntata di Temptation Island è alle porte. Il prossimo 27 giugno, infatti, apriranno i battenti del reality show più caldo dell’estate e i presupposti sono davvero esilaranti. Dopo aver presentato le coppie che prenderanno parte alla trasmissione, che anche quest’anno sono sette, sul web sono trapelate delle anticipazioni in merito a quanto starebbe accadendo durante le registrazioni. Ecco tutto quello che è emerso.

Le anticipazioni su alcune coppie di Temptation Island: cosa è successo durante le registrazioni

Giovedì 27 giugno andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Il reality show andrà in onda per sei puntate, durante le quali non mancheranno i colpi di scena, i momenti di trash e, soprattutto, i falò infuocati. Proprio su quest’ultimo aspetto, in queste ore sono trapelate delle interessanti anticipazioni. Pare, infatti, che una coppia sarebbe uscita dalla trasmissione dopo soli cinque giorni di programma. Lei avrebbe chiesto il falò di confronto al suo fidanzato e, ricevendo un rifiuto, avrebbe deciso di andare via o, molto probabilmente, avrebbe deciso di infrangere il regolamento andando dall’altra parte del villaggio determinando la squalifica per la coppia.

Un’altra coppia, invece, pare abbia cominciato in ritardo questa esperienza. A svelare questa indiscrezione è stato direttamente il conduttore Filippo Bisciglia che, durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato che ci sarebbero stati degli intoppi per alcuni protagonisti che, infatti, sono entrati a far parte del format in corso d’opera. Per scoprire i motivi celati dietro questa scelta sarà necessario attendere la messa in onda del format.

Le differenze con le passate edizioni e ipotesi Temptation Island Winter

Tra le altre indiscrezioni trapelate, poi, ce n’è anche un’altra molto interessante. Bisciglia, infatti, ha ammesso che quest’anno ci saranno delle differenze rispetto agli anni scorsi. In precedenza, infatti, le coppie ci hanno messo un po’ di giorni prima di mettersi veramente in gioco ed aprirsi, mentre stavolta i vari protagonisti hanno deciso di mettersi alla prova sin dal primo momento, quindi, ci saranno da vedere certamente delle belle.

Infine, gli utenti del web sono anche curiosi di scoprire se ci sarà una versione Winter di Temptation Island. Essa sarebbe dovuta partire lo scorso anno, sta di fatto che Filippo Bisciglia ha ammesso di essersi tenuto anche libero in quanto avrebbe dovuto condurre lui lo show, tuttavia, il progetto non è più andato in porto, andrà meglio quest’anno? Continuano ad esserci dei dubbi in merito. In compenso, però, un po’ di tempo fa è trapelata la voce di una seconda edizione di Temptation Island in partenza ad agosto con le registrazioni, mentre in onda dopo un po’ di mesi. Anche su questo, però, non sono trapelate ancora conferme, ma neppure smentite.