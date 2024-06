Da quanto sui profili social di Temptation Island e sul sito ufficiale sono state presentate le coppie in gara, sul web hanno iniziato a trapelare delle segnalazioni piuttosto compromettenti su alcuni protagonisti. A finire nel mirino dei gossip è stata soprattutto la coppia formata da Vittoria e Raul. Sul contro del ragazzo sono spuntate segnalazioni a raffica da parte di donne che hanno dichiarato di aver avuto delle frequentazioni con lui proprio di recente, ragion per cui la storia con Vittoria fosse terminata da già tempo. Dopo svariate indiscrezioni, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, è intervenuta con un commento che ha tutta l’aria di essere una stoccata. Ecco cosa ha detto.

La stoccata di Raffaella Mennoia dopo le numerose segnalazione su Temptation Island

In questo periodo stanno spuntando come funghi segnalazioni sulle coppie che prenderanno parte all’edizione di Temptation Island che dovrebbe partire il prossimo 27 giugno. Specie dopo la presentazione di Raul e Vittoria, i due sono stati bersagliati da diverse persone che li hanno definiti una coppia fake, che ha deciso di partecipare al programma solamente per ottenere un po’ di visibilità.

Come se non bastasse, però, diversi utenti del web hanno messo in dubbio anche l’operato di chi effettua i casting per il reality show, i quali non sarebbero in grado di prendere coppie serie. Lo staff, infatti, è stato accusato di essere poco capace e di lasciarsi abbindolare da chiunque. Ebbene, essendo Raffaela Mennoia la responsabile dei casting di Temptation Island, la donna è intervenuta con un commento piuttosto pungente. Nello specifico, si è allacciata ad una frase detta da una ragazza in cui aveva scritto di non aver sentito per un po’ di tempo il tipo che stava frequentando, per poi ritrovarselo a Temptation Island. Ebbene, la Mennoia ha scritto:

"Quando non li hai mai visti prima e li vedi tutti insieme a Temptation".

Quando andrà in onda il reality show e dettagli

La frase pubblicata da Raffaella Mennoia è stata accompagnata da una sua foto, in cui la donna sfoggia un sorriso sfavillante e provocatorio. Anche se nel commento in questione non sono stati fatti riferimenti ufficiali ed espliciti alle segnalazioni trapelate in questo periodo su Temptation Island, ci sono troppi dettagli che fanno pensare ad un collegamento tra i due eventi. Nel frattempo, lo staff del programma ha presentato anche la sesta coppia che prenderà parte a questa edizione del programma, che sta generando molto sgomento sul web.

Per vedere cosa succederà tra i vari protagonisti che hanno deciso di mettersi alla prova bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. La partenza dovrebbe essere prevista per il 27 giugno, con un totale di sei puntate da trasmettere. Onde evitare che l’ultima vada in onda il 1° agosto, però, pare ci sarà un doppio appuntamento settimanale previsto per il 24 e 25 luglio.