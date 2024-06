Ieri è stata presentata la quarta coppia di questa edizione di Temptation Island . Si tratta di Raul e Martina, i quali si sono rivolti al reality show incentrato sulle tentazioni per volere di lei. La giovane si è detta stanca dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato. Lui, invece, si è detto semplicemente tanto innamorato della sua donna, ma sarà davvero così? In queste ore, infatti, sul web è spuntato uno scoop degno di nota che riguarda proprio Raul.

Da chi è formata la nuova coppia di Temptation Island, segnalazione su di lui

Raul e Martina stanno insieme da 10 mesi, ma la loro relazione ebbe inizio un po’ di tempo fa. I due, però, si lasciarono due anni fa a causa della troppa gelosia di lui. Adesso, a distanza di alcuni mesi, i problemi di coppia si sono ripresentati, al punto che Martina ha sentito il bisogno di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island.

Su TikTok, però, nel corso della giornata di ieri, è apparso il video di una ragazza, una certa Martina Quattrone, la quale ha pubblicato un video alquanto criptico. In particolare ha detto che, dopo mesi di frequentazione, un ragazzo è sparito e lei poi lo ha ritrovato improvvisamente nel cast di Temptation Island. La giovane non ha fatto esplicitamente il nome di Raul, tuttavia, in tanti sono convinti che si tratti proprio di lui, questo soprattutto per un dettaglio in particolare. Questo video, infatti, è apparso sui social subito dopo la pubblicazione del video di presentazione di Martina e Raul.

Raul “raccomandato”? Nuovo scoop su di lui

Se questa segnalazione fosse vera, dunque, vorrebbe dire che Raul, tanto geloso della sua fidanzata, in realtà non si sia comportato proprio bene nei suoi riguardi. O potrebbe anche darsi che i due si siano messi d’accordo per partecipare al reality show solo per un po’ di visibilità, ma non è tutto.

Sul ragazzo è trapelata anche un’altra segnalazione. Il giovane, infatti, pare sia amico di Ilary Blasi. In una foto pubblicata sul profilo della conduttrice, infatti, è presente un gruppo di ragazzi in compagnia della donna, tra cui figura proprio Raul. Questo, dunque, spinge a credere che, in realtà, il ragazzo sia stato “raccomandato”, e che per entrare a far parte di questi programmi tv bisogni avere i cosiddetti “Santi in Paradiso”.