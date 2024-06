Ieri sera è andata in onda la finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi, che ha decretato la vittoria dell’attore di Terra Amara Aras Senol. Il concorrente è riuscito a sbaragliare la concorrenza ponendo Samuel Peron al secondo posto e Edoardo Stoppa, che da molti era dato come favorito, in terza posizione. Ad ogni modo, una volta spente le telecamere e i riflettori su questa travagliata edizione del reality show, gli ex naufraghi e i membri dello staff si sono cimentati in una grande festa. All’evento, però, ci sono stati dei grandi assenti, ma anche un ospite speciale.

Ecco gli assenti alla festa post finale Isola dei Famosi

Dopo la messa in onda della finale dell’Isola dei Famosi, coloro che hanno preso parte a questa edizione del programma si sono lasciati trasportare in una festa piena di balli, canti e momenti goliardici. Ad immortalare parte dell’evento è stata Matilde Brandi. La ballerina, infatti, attraverso il suo account di Instagram ha immortalato alcune scene ed ha mostrato chi fossero i presenti ma, soprattutto, gli assenti.

Oltre ai finalisti di questa edizione, che ovviamente si trovano ancora in Honduras, a non partecipare alla festa post finale dell’Isola dei Famosi sono stati anche altri ex concorrenti. Il primo a non presenziare è stato, ovviamente, Francesco Benigno, che non ha avuto modo di prendere parte a nessuna puntata dopo la sua espulsione. Altro assente, poi, anche Pietro Fanelli, che si è sempre scagliato contro la trasmissione sia durante sia dopo la sua uscita. A non partecipare all’evento, però, è stato anche Peppe Di Napoli e, almeno per il momento, non se ne conoscono i motivi, anche perché dopo il suo ritiro ha preso parte alle varie puntate in studio. Infine, grande assente Joe Bastianich, il quale non ha potuto partecipare alla festa in quanto si trova a New York.

Ex protagonisti scatenati alla festa, spunta un ospite inatteso

Ad ogni modo, malgrado questi assenti, i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi si sono divertiti ugualmente moltissimo. Matilde Brandi è stata la vera anima della festa, sta di fatto che si è scatenata in balli e canti travolgendo un po’ tutti. Inoltre, tra le sue Instagram Stories appaiono anche Dario Maltese e Sonia Bruganelli, opinionisti di questa edizione del programma, la conduttrice Vladimir Luxuria e altri membri dello staff.

A generare particolare sgomento, però, è stata la presenza di un ospite inatteso. Tra i presenti, infatti, c’era anche Angelo Madonia. Quest’ultimo è l’uomo che di recente è stato accostato a Sonia e identificato come la sua nuova fiamma. L’uomo ha smentito di avere una relazione sentimentale con la donna, tuttavia, alcune indiscrezioni rivelano il contrario. Il fatto che fosse presente alla festa post finale dell‘Isola dei Famosi, poi, non fa che alimentare queste supposizioni.