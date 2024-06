É giunta al termine l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Mercoledì 5 giugno è andata in onda l’ultima attesissima puntata di questa edizione, durante la quale prove e televoto hanno decretato chi è stato il vincitore. Anche quest’anno i concorrenti hanno atteso il loro verdetto direttamente sul posto, ma molti dei loro affetti più cari li hanno raggiunti per dar loro sostegno.

In studio in Italia invece, come sempre la conduttrice Vladimir Luxuria, accompagnata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il percorso dei naufraghi è iniziato dalla scoperta del primo eliminato della serata.

Isola dei Famosi Finale, primo e secondo eliminato

La finalissima dell’Isola dei Famosi ha regalato al pubblico di telespettatori un turbine di emozioni, passando dalla commozione alla curiosità. Uno dei primi momenti centrali della serata è stata la prima eliminazione. Al televoto infatti, erano finiti al termine della precedente puntata Aras ed Edoardo Franco. É proprio lo chef ad ottenere il 67% di voti e a dover abbandonare l’Honduras, non prima di aver riabbracciato il padre.

Una delle prove ha visto trionfare Edoardo Stoppa, che ha mandato al televoto flash Artur. Il modello a sua volta, ha deciso con chi giocarsi la possibilità di restare in gioco ed ha puntato su Samuel. Per lui, nel frattempo, una bella sorpresa da parte della madre in studio, che ha letto una lettera commossa. Il televoto flash ha eliminato Artur, che ha ottenuto il 62% dei voti.

Isola dei Famosi Finale, terzo e quarto eliminato

Una seconda prova è stata vinta da Samuel, che ha deciso di spedire al televoto flash questa volta Alvina, che si è contesa la sua finale contro Aras. L’attore ha avuto la meglio, mentre per lei diverse sorprese da parte del fratello, ancora in Honduras, e dagli altri parenti in collegamento.

Rimasti al televoto quindi, Edoardo Stoppa, Samuel Peron ed Aras Senol. Per tutti e tre è arrivato il momento di grandi emozioni. I primi due hanno ritrovato le rispettive compagne, che sull’Isola si sono sfidate con la prova dell’Uomo Vitruviano, prima di poterli riabbracciare. Aras invece, ha dovuto affrontare una lunghissima nuotata per raggiungere un isolotto, sul quale lo aspettava la fidanzata. Il verdetto infine è arrivato: a dover rinunciare alla vittoria è stato Edoardo Stoppa.

Isola dei Famosi: chi è il vincitore 2024

Dopo tante difficoltà e colpi di scena, l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi è arrivata alle sue battute finali. Tanta l’emozione percepita in studio in attesa dell’ultimo verdetto, quello che ha proclamato a distanza il vincitore assoluto. Il televoto ha messo faccia a faccia due dei concorrenti più forti: Aras Senol e Samuel Peron. Entrambi hanno dato il meglio di sé in questa avventura, facendo scoprire dei loro lati inediti al pubblico a casa.

La scelta del pubblico è poi giunta: con il 69% dei voti il vincitore dell’Isola dei Famosi è Aras Senol. Il Cetin di Terra Amara è stato festeggiato con gli abbracci da parte dei compagni naufraghi, compreso Edoardo Franco con cui ha stretto un particolare legame di amicizia. Aras ha spiegato poi che la metà del suo montepremi andrà in donazione alla Fondazione Giulia Cecchetin, la cui storia lo aveva particolarmente colpito. Inevitabile la commozione della conduttrice Vladimir Luxuria, che ha salutato e ringraziato il pubblico in studio e a casa.