Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono tornati sulla spiaggia ed hanno avuto la possibilità di godere di un lauto pranzo grazie ad un sacrificio di Edoardo Franco. Successivamente, poi, alcuni concorrenti hanno iniziato a mostrare alcune insofferenze. Ecco cosa è successo.

Concorrenti elogiano Edoardo Franco, Artur e Karina sempre più vicini

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Edoardo Franco ha deciso di accettare una sfida importante: se si fosse rasato a zero i capelli, lui e i suoi compagni d’avventura avrebbero potuto godere di un pranzo con i fiocchi. Lui, senza battere ciglio, ha accettato la prova ed ha tagliato tutti i capelli. Al ritorno sull’isola, così, tutti i naufraghi hanno ringraziato il compagno per l0enorme sacrificio fatto e poi si sono dati da fare con il cibo.

Edoardo, dal canto suo, è apparso molto felice di poter trascorrere del tempo insieme alla sua fidanzata Valentina. Successivamente, poi, c’è stato un avvicinamento tra Artur Dainese e Karina Sapsai. Tra i due si è venuto a creare un certo feeling che, soprattutto ultimamente, sta diventando sempre più forte e consolidato. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un abbraccio molto caloroso.

Gli sfoghi di Artur e Edoardo Stoppa

L’umore di Artur, però, è cambiato nel giro di poco tempo. Il protagonista, infatti, si è lasciato andare ad un confessionale dopo essere finito in nomination per l’ennesima volta. Il concorrente, però, ha fatto un po’ il gradasso ritenendo che, come accaduto già in passato, anche in questa circostanza si salverà. Proprio per tale ragione, ha esortato i suoi compagni d’avventura a darsi da fare nominando altre persone in quanto lui non uscirà. Sarà davvero così anche in questo caso?

Restando sempre in tema di nomination, poi, anche Edoardo Stoppa si è sfogato sulla faccenda. Nel dettaglio, il concorrente ha ammesso che per lui questa è l’ennesima sfida che affronterà a testa alta. Ad ogni modo, ha un po’ criticato le motivazioni addotte per mandarlo al televoto. La leader Khady Gueye, che ieri si è infortunata, ha fatto il suo nome, cosa che Stoppa ha reputato piuttosto incoerente