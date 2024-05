Domenica 26 maggio è andata in onda su Canale 5 l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi, appuntamento che ha regalato al pubblico a casa emozioni ed intrattenimento. La serata si è aperta, come di consueto, con un recap di quanto accaduto durante le ultime giornate, dopo il quale la conduttrice Vladimir Luxuria ha guidato diversi confronti diretti.

Uno su tutti quello che ha avuto come protagonisti Artur e Khady, che ancora una volta hanno lasciato comprendere che qualcosa tra loro non sia molto chiaro: un probabile segreto. Lo stesso è accaduto poi prima con Matilde e dopo con Edoardo Stoppa.

Isola dei Famosi, chi si è salvato al televoto

Nella prima parte della puntata, uno degli importanti verdetti viene rivelato ai naufraghi e ai telespettatori. Si tratta dei nominati al televoto della precedente settimana, che hanno scoperto chi sono stati i primi a salvarsi. Edoardo Franco, Linda, Karina, Dario e Artur hanno dunque avuto modo di scoprire grazie a Vladimir Luxuria che i primi a salvarsi erano Artur e Linda.

Isola dei Famosi, la sorpresa speciale con prova ricompensa

Ogni edizione ha il suo gesto eroico e, questa volta, ad essere chiamato in causa è stato Edoardo Franco. In vista di una speciale ricompensa, il naufrago si è accomodato al cospetto di un barbiere locale. La richiesta infatti, è stata quella di rasare a zero i capelli in cambio di un’ottima cena completa per lui ed i suoi compagni.

Senza pensarci due volte, il cuoco si è sottoposto alla macchinetta, ma nel frattempo ha ricevuto un’altra bellissima sorpresa. Lo ha raggiunto la dolcissima fidanzata Valentina, che lo ha stretto in un abbraccio ed ha avuto la possibilità di trascorrere delle ore insieme a lui.

Isola dei Famosi, eliminato e catena di salvataggio

La scoperta dell’eliminato dell’undicesima puntata ha innescato, anche questa volta, una serie di dinamiche. Con il 6,47% di preferenze, è stato Dario Cassini a dover abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi. Il comico ha espresso la sua felicità di ritornare a casa dai suoi familiari, senza nascondere una punta di delusione per la scelta del pubblico.

É stato il momento poi della catena di salvataggio, che ha preso il via da Matilde ed ha visto rimanere fuori Karina ed Artur. I due si sono scontrati in una prova, nella quale ha trionfato il modello. Karina dunque, è finita direttamente in nomination. Ma le catene di salvataggio non sono terminate. La seconda infatti, è partita dallo stesso Artur ed ha portato a lasciare fuori Matilde e Linda. É stata quest’ultima a vincere, mandando quindi Matilde in nomination.

Isola dei Famosi, nomination, incidente e prova leader

Nella prova leader della settimana, i naufraghi sono scesi in campo con due manches. Sono risultati vincitori Aras e Khady, che si sono scontrati direttamente nel duello finale. Durante questo tuttavia, un incidente della modella, finita con i capelli incastrati nella centrifuga, ha preoccupato il pubblico. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per lei.

Date le difficoltà, Aras ha chiesto di cedere direttamente il titolo a Khady, ma la conduttrice ha spiegato che entrambi lo sarebbero diventati. L’attore ha comunque voluto regalare questo ruolo soltanto alla modella. Con le nomination, palesi e segrete, si è arrivati a scoprire quali naufraghi sono finiti al televoto per la prossima puntata. A Karina e Matilde, già candidate all’eliminazione, si sono aggiunti così Edoardo Stoppa, Linda ed Artur.