Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato un incidente per Khady Gueye. La modella si è cimentata nella prova leader contro Aras Senol, ma si è infortunata. Sono stati attimi di terrore durante la diretta, sta di fatto che Vladimir Luxuria ha dovuto interrompere il collegamento ed ha preso anche una drastica decisione in merito alla prova in corso. Ecco cosa è successo e come sta Khady.

L’incidente di Khady Gueye all’Isola dei Famosi

Gli incidenti, purtroppo, all’Isola dei Famosi sono una cosa piuttosto comune. Durante la puntata di ieri, Khady Gueye e Aras Senol si sono sfidati nella prova leader del girarrosto/centrifuga. Ad un certo punto, però, la modella ha cominciato a gridare dal dolore, spingendo Elenoire Casalegno a chiedere l’immediata interruzione della prova. Vladimir, dallo studio, ha subito interrotto il collegamento non inquadrando più la scena e limitandosi a fare una telecronaca di quanto stesse accadendo.

La conduttrice ha informato i telespettatori del fatto che la Gueye fosse stata liberata e portata subito da un medico per farsi visitare. A quanto pare, i suoi capelli le si sono impigliati nel girarrosto, al punto che alcune ciocche sono state strappate via. In studio erano presenti anche la madre e il fratello di Khady che, ovviamente, sono andati subito in ansia. Dopo poco tempo, poi, la giovane ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Khady e decisioni drastiche

Trascorso alcuni minuti, Khady Gueye è riapparsa con il volto piuttosto provato. La giovane ha ammesso di non poter dire di stare bene, in quanto fosse un parolone. Purtroppo le si sono staccate alcune ciocche di capelli rimaste impigliate nel girarrosto. Il dolore provato, dunque, è stato notevole, così come elevata è stata la paura provata da tutti i concorrenti e i presenti in studio. Per fortuna, però, sembra che la situazione sia rientrata.

Dato l’accaduto, però, ovviamente la prova è stata sospesa, non solo per questa puntata, ma anche per le successive a venire. Vladimir, infatti, ha detto che, finché ci sarà lei, la prova del girarrosto non ci sarebbe più stata. Entrambi gli sfidanti sono stati reputati leader, ma Aras ha deciso di cedere la sua collana a Khady, sta di fatto che alla fine solo la modella è risultata essere la leader di questi giorni. Adesso pare che Khady stia meglio, in effetti si è trattato solo dello shock del momento. Sul web, però, sono tanti i telespettatori che hanno commentato l’accaduto, paragonandolo a quanto accadde a Mercedesz Henger un po’ di tempo fa. Probabilmente, all’Isola dei Famosi è necessario rivedere un po’ le prove.