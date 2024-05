La puntata del 20 maggio di Uomini e Donne è cominciata subito con il botto. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Elisa ed Ernesto Russo. Successivamente, poi, la conduttrice ha mostrato delle segnalazioni sul cavaliere, cosa che ha portato, ovviamente, all’allontanamento dell’uomo dal programma. Vediamo cosa è successo.

Maria De Filippi mostra le segnalazioni ad Ernesto Russo a UeD: la strana reazione di lui

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne tra i protagonisti c’è stato Ernesto Russo. Il cavaliere ha discusso con Elisa, la quale ha sbottato contro di lui accusandolo di essere stato falso e di averla solo presa in giro. In seguito, la conduttrice ha mostrato al cavaliere alcune foto che sono arrivate in redazione in questi giorni nelle quali l’uomo è in compagnia di una donna. La presentatrice ha specificato che siano arrivate tante segnalazioni con donne diverse, quindi, ha chiesto spiegazioni al protagonista.

Lui, senza battere minimamente ciglio, ha confermato di aver avuto delle conoscenze al di fuori del programma. Non ci è andato a letto con la donna della segnalazione, ma in passato è capitato. Il modo spavaldo in cui il protagonista ha confermato tutto ha indignato tutti, in quanto Ernesto è sembrato quasi vantarsi di avere tante donne al di fuori. A quel punto, allora, si sono aperte delle discussioni.

Tutti contro Ernesto, Maria lo manda via e lo critica

Il più perentorio nel commentare la faccenda è stato Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, ha chiesto ad Ernesto cosa ci facesse a Uomini e Donne se fuori ha tutte queste donne. Il pubblico non ha potuto fare a meno di scoppiare in un applauso. Ad ogni modo, il cavaliere è rimasto tranquillo e si è rivolto a Maria De Filippi chiedendole se dovesse abbandonare il programma. La donna ha ammesso che non ci fossero più i presupposti per continuare. L’uomo, così, si è alzato ed è andato via salutando tutti come se nulla fosse.

Una volta fuori dallo studio, poi, Maria non ha potuto fare a meno di pungere il cavaliere dicendo che abbia avuto una sincerità postuma, dato che ha confessato il tutto solo dopo l’uscita delle foto, altrimenti non lo avrebbe fatto. Chiuso questo capitolo, poi, si è passati a Gemma Galgani e Pietro. I due stanno continuando la loro conoscenza. I presenti in studio si sono complimentati con la donna per il modo in cui sta affrontando questa frequentazione, senza correre come suo solito.

Jessica incastra Cristiano a Uomini e Donne, tutti contro Fabio

Ad un certo punto, poi, Jessica ha preso la parola per attaccare Cristiano. La donna ha voluto “mettere in guardia” Asmaa rivelando alcune cose che lui le avrebbe detto quando si stavano conoscendo. Nello specifico, ha detto che Cristiano le avrebbe detto di non essere attratto da Asmaa e, per contro, lo fosse molto di più di Jessica. Asmaa ha ascoltato con calma il tutto ma, alla fine, è apparsa voler credere al cavaliere.

Il suo atteggiamento non ha fatto altro che fomentare ulteriormente i sospetti dei presenti in studio, i quali ritengono che lei e Cristiano siano d’accordo. Anche gli opinionisti si sono scagliati contro la Fares a causa del suo difendere a spada tratta il cavaliere che ha deciso di conoscere. Altro momento degno di nota, poi, ha riguardato Sabrina e Fabio. I due , in un primo momento, hanno deciso di darsi una nuova chance. Il cavaliere, però, è stato preso di mira da diverse persone del parterre , tra cui Tiziana che ha svelato che lui le avrebbe detto di non essere interessato a Sabrina. Questo, ovviamente, ha destabilizzato di molto la situazione, spingendo la donna a cambiare idea sul conto del cavaliere.