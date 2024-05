La ventitreesima edizione di Amici è giunta alle sue battute finali, chiudendo il sipario su un’altra stagione che conferma il successo di uno dei talent show più amati in Italia. Dalla scuola sono usciti alcuni tra i giovani più promettenti del panorama dello spettacolo, che nel corso degli anni hanno dato prova, al di fuori del programma, di avere un percorso di successo ben tracciato da seguire.

Lo stesso è accaduto per gli eccellenti finalisti del Serale, che hanno messo in gioco tutte le loro abilità nella puntata andata in onda sabato 18 maggio in diretta su Canale 5. Come sempre, alla conduzione della finalissima la padrona di casa Maria De Filippi, accompagnata dai giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Tra emozioni e sfide, uno dei ragazzi ha potuto finalmente sollevare la coppa del vincitore.

Amici Finale, le sfide di canto e il vincitore

Palpabile fin dai primi minuti la tensione che ha fatto da filo conduttore alla finalissima di Amici. I ragazzi hanno fatto il loro ingresso accolti su delle brillanti stelle dorate, mentre il vincitore della precedente edizione, Mattia Zenzola, ha consegnato la sua coppa per passare il testimone. É partita fin da subito la sfida tra i cantanti Petit, Sarah, Holden e Mida, che sono scesi in campo portando i loro inediti.

Subito dopo, il televoto ha già rivelato il nome del primo talento che ha dovuto abbandonare la possibilità di raggiungere la vittoria. Si tratta proprio di Mida, che ha accettato con il sorriso il suo verdetto. La gara è ripresa con Holden, Petit e Sarah che sono scesi in campo di fronte al pubblico delle altre performance da brividi. Il tutto prima di scoprire il secondo nome eliminato tra i cantanti. Questa volta è il turno di Holden, che ha ricevuto comunque i complimenti da parte di Maria De Filippi.

I finalisti Sarah e Petit hanno portato infine la loro seconda cover. Per l’ultimo faccia a faccia, Sarah ha regalato un’esibizione del brano “Malavita”, mentre Petit quella della canzone “Tornerai”. Tra grandi momenti di emozione, il circuito di canto si è concluso con il verdetto definitivo. La vincitrice per questa categoria è Sarah, premiata dal televoto e pronta a sfidare il vincitore del ballo.

Amici Finale, le sfide di danza e il vincitore

Parallelamente agli scontri che hanno visto come protagonisti i cantanti, si sono svolte anche le sfide che interessavano i ballerini. Marisol e Dustin si sono scatenati in pista tra performance scatenate ed altre molto intense, il tutto sotto gli occhi incantati dei presenti. Innegabile il talento fuori dal comune di entrambi, che ha reso la scelta tra i due difficilissima.

Molto soddisfatta si è detta anche la maestra Alessandra Celentano, contenta di avere i suoi ragazzi in finale. Buonissime le notizie lavorative per i due danzatori. Per Marisol e Dustin tantissime le possibilità di avviare la loro carriera subito dopo la fine di Amici, grazie ad una serie di contratti di lavoro che li porteranno in America e non solo. Di fronte al maxi-schermo infine, i ballerini hanno scoperto chi dei due ha vinto il circuito di danza. La vincitrice è stata Marisol.

La sfida finale: chi ha vinto il Serale di Amici

Tra una sfida e l’altra non è mancato l’intrattenimento con gli ospiti. Ad intervenire per smorzare la tensione è arrivata un’altra grande protagonista della precedente edizione di Amici, Angelina Mango. Con la sua energia ed un medley dei suoi successi che l’hanno portata fino all’Eurovision Song Contest, la cantante ha incendiato il pubblico facendo ballare lo studio.

La fase finale della puntata ha dato il via alla serie di esibizioni delle due finaliste, per una sfida tutta al femminile. Marisol e Sarah si sono alternate sul palco dando vita a performance perfette, che hanno reso anche in questo caso difficile immaginare chi delle due avrebbe sollevato la coppa. A decretarlo è stato il televoto, che ha deciso che la vincitrice di Amici 23 è Sarah. Per lei l’abbraccio dei compagni e di Maria De Filippi, oltre che l’inizio di una brillante carriera.