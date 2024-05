La conoscenza tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sta continuando a Uomini e Donne. Durante la puntata di oggi, però, tra i due c’è stato un confronto decisamente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Le confessioni di Asmaa e Cristiano a UeD dopo pochissimo tempo

Al di là dello show che ha riguardato Tina Cipollari e Giucas Casella, nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato anche un altro colpo di scena. Maria De Filippi ha chiesto ad Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la loro storia, iniziata da pochissimo. I due, anche se si sono visti poche volte, hanno giù usato parole molto forti e compiuto gesti importanti.

In particolar modo, Asmaa si è commossa nel parlare del cavaliere, in quanto ha detto che lui sia stato in grado di toccare dei tasti che mai nessun uomo era stato in grado di toccare. Tra di loro si è creato sin da subito un feeling molto forte, che ha spinto Cristiano a far conoscere Asmaa a suo padre, almeno telefonicamente. La frettolosità con cui il tutto si è verificato, però, ha fatto sorgere dei sospetti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I dubbi sulla Fares e Lo Zupone

La prima persona ad insinuare dei dubbi è stata Giulia, che precedentemente usciva con Cristiano. La donna ha accusato il cavaliere di adoperare sempre lo stesso copione con le donne. Lui si è un po’ innervosito, ma alla fine ha preferito troncare la conversazione per non mancare di rispetto ad Asmaa.

Successivamente, poi, è stato Gianni Sperti ad intervenire dicendo di non essere convinto di questa storia in quanto non crede a lui. La Fares, però, non si è lasciata intimorire, in quanto ha ammesso di voler continuare in quanto crede in questa relazione. La donna, poi, ha ammesso che tra di loro ci sia stato un approccio fisico, ovvero un bacio, anche se dai suoi modi sembrava altro. Ad ogni modo, anche tra i telespettatori in tanti mettono in dubbio