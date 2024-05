Nella puntata del 16 maggio di Uomini e Donne c’è stato un episodio davvero esilarante che ha riguardato Tina Cipollari e Giucas Casella. Dopo aver parlato a lungo di questa faccenda, Maria De Filippi ha chiamato in studio il prestigiatore e Riccardo Signoretti. In men che non si dica è scoppiato il caos in quanto la donna è svenuta sotto ipnosi. Ecco cosa è successo.

Tina fa confessioni su Giucas a UeD: Signoretti la incastra

Caos a Uomini e Donne nella puntata di oggi. Giucas Casella e Riccardo Signoretti sono stati ospiti in studio per parlare del flirt che il prestigiatore ha avuto con la donna. L’opinionista, allora, ha cominciato a raccontare come i due si siano conosciuti. Il tutto è accaduto in aeroporto 30 anni fa. I due si sono scambiati i numeri di cellulare ed hanno cominciato un’amicizia. Giucas, però, ha svelato che, in poco tempo, tra di loro sarebbe nata una storia d’amore durata un anno circa.

Tina ha continuato a ribadire di non ricordare, tuttavia, spronata dal suo interlocutore e dal direttore di Nuovo, non ha potuto fare a meno di fare delle ammissioni. In particolar modo, la donna ha rivelato di ricordare di essere stata alle Maldive con Giucas, tuttavia, ha aggiunto che insieme a loro ci fossero anche altre persone. Successivamente, poi, Riccardo Signoretti ha chiesto alla donna se ci fossero delle foto in grado di immortalare la loro relazione, ma lei ha detto di no. Per sua sfortuna, però, il giornalista aveva con sé delle foto che l’hanno incastrata. Nelle immagini in questione si vede Tina regalare degli slip a Giucas in occasione di un suo compleanno.

La Cipollari sviene sotto ipnosi: la reazione di Maria De Filippi

Questa prova, chiaramente, ha messo alle strette Tina Cipollari, la quale non ha potuto fare a meno di ammettere che, probabilmente, tra i due ci sia stato qualcosa, ma ha continuato a mantenersi molto vaga. Nel corso del dibattito, poi, Casella ha ribadito la scena cult avvenuta alle Maldive durante la quale la donna sarebbe uscita dalle acque completamente senza vestiti.

Ad ogni modo, dopo essersi confrontati, i due hanno ballato insieme. Nel bel mezzo della musica, però, il prestigiatore ha afferrato le mani della donna e, dopo pochi secondi, lei è svenuta sul pavimento priva di sensi. Maria De Filippi è andata nel panico, sta di fatto che subito si è avvicinata all’opinionista cercando di capire cosa fosse successo. Giucas, però, ha tranquillizzato tutti dicendo di averla solo ipnotizzata. Maria, però, ha chiesto al prestigiatore di farla svegliare quanto prima in quanto le facesse impressione vedere la donna così. Dopo poco, Casella ha risvegliato Tina, la quale si è detta molto confusa e frastornata. Insomma, una scena davvero cult che resterà nella storia di Uomini e Donne.