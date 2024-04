Il celebre talk show italiano Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si prepara per un nuovo affascinante weekend pieno di interviste coinvolgenti e ospiti di alto profilo. Questo fine settimana vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo dell’arte e dello spettacolo, tra cui attori, cantanti e addirittura naufraghi di note trasmissioni. Quali saranno le rivelazioni di questo appuntamento imperdibile?

Ospiti ed argomenti a Verissimo il 27 e 28 aprile 2024

Sabato 27 aprile, negli studi di Verissimo saranno presenti gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, attualmente occupati con la seconda stagione di “Viola come il mare“. Questa è già visibile su Mediaset Infinity e sarà trasmessa su Canale 5 dal 3 maggio. Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, parlerà per la prima volta in tv dell’aggressione da lui recentemente subita. Inoltre, si parlerà dell’ultima corsa di “Amici“, con le concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. Barbara Foria, apprezzata per i suoi monologhi nel talent di Maria De Filippi, sarà in studio per la prima volta, portando con sé il suo humor. L’attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, che sposerà l’attaccante della Roma Paulo Dybala a luglio, sarà l’oggetto di un’ampia intervista. Infine, si ascolterà la storia di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha lasciato “L’Isola dei famosi“.

I protagonisti della domenica saranno la forza, la simpatia e il legame speciale tra due sorelle: Annalisa e Francesca Minetti. In una veste inedita, ci sarà ad aspettarci Alessandra Celentano, la celebre insegnante di danza di “Amici“, che debutta come scrittrice con il libro “Chiamatemi maestra”. Silvia Toffanin accoglierà il versatile Cristiano Malgioglio, ancora una volta giurato del talent di Maria De Filippi. Per la prima volta a Verissimo ci sarà Carlotta Ferlito, ex ginnasta, per un’intensa intervista, durante un periodo particolarmente doloroso della sua vita. Infine, Serpil Tamur, l’attrice che interpreta la dolcissima “nonnina” Azize in “Terra Amara“, sarà ospite dello show, accompagnata da suo marito Uygur.