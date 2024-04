Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati momenti particolarmente concitati. Tanto per cominciare Maria De Filippi è partita con uno scoop su Tina Cipollari. Successivamente, poi, si è passati a Ida Platano e alla segnalazione su Mario Cusitore.

Tina Cipollari in imbarazzo a Uomini e Donne per uno scoop

La puntata del 24 aprile di Uomini e Donne è cominciata con lo scoop su Tina Cipollari e Giucas Casella. Maria ha mostrato alla donna la copertina di Nuovo, uscita un po’ di tempo fa, in cui Giucas dichiarava di aver avuto una storia con l’opinionista. La donna non è riuscita a trattenere le risate e poi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Tina è stata alquanto in imbarazzo ed è rimasta sul vago, non confermando e non smentendo le dichiarazioni del suo presunto ex. Tina ha affermato di non ricordare nel dettaglio ciò che sia successo con Giucas, ma dalle sue parole si è evinto che qualcosa di vero ci sia. sta di fatto che ha voluto chiudere l’argomento fortemente imbarazzata.

La segnalazione su Mario Cusitore a UeD

Il clima, poi, è diventato molto meno ilare e giocoso in quanto si è passati alla segnalazione su Mario Cusitore. In esterna i due hanno discusso ma, alla fine, hanno fatto la pace. In seguito, poi, a Ida è arrivata una nuova segnalazione. La donna ha detto di aver visto Mario con una ragazza spagnola uscire dalla camera di un B&B. Cusitore avrebbe anche cercato di nascondersi, non riuscendoci.

Quando Mario è entrato in studio ha smentito subito tutto e ha detto che all’orario in cui è stato avvistato lui si trovasse dal barbiere, sta di fatto che ha chiesto a Ida di mettersi in contatto con questa persona. Successivamente, poi, si è recato in un negozio per provare degli abiti. Mario ha spiegato che la ragazza con cui è stato avvistato esiste davvero, ma è solamente una sua amica. Alla fine, poi, Mario ha chiosato dicendo di non sapere più cosa fare per difendersi, pertanto, ora starà a Ida decidere ciò che vuole fare con lui. Maria De Filippi, allora, ha consigliato a Ida di sospendere il giudizio e mettersi in contatto con il barbiere di Mario in modo da avere chiarezza sulla faccenda. Ida e Mario, così, sono usciti dallo studio per andare a prendere il telefono di lui e fare tutte le verifiche. Al loro rientro, Gianni ha chiamato sia il barbiere, sia il proprietario dell’atelier, che hanno confermato la versione di Mario. Ida, così, ha deciso di credere al corteggiatore, anche se era molto turbata da tutta la situazione.