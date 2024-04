Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Ida Platano ha deciso di eliminare Mario Cusitore nel corso della registrazione che è stata effettuata ieri. Il motivo risiede nel fatto che sono arrivati nuovi aggiornamenti sulla segnalazione a carico del ragazzo. Ebbene, in queste ore, sul web sono trapelate delle interessanti notizie che riguardano proprio la donna in questione. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la donna con cui sarebbe stato Mario Cusitore fuori da UeD

A quanto pare, Mario Cusitore ha trascorso davvero del tempo insieme ad un’altra donna in un B&B lontano da Uomini e Donne. A confermare il tutto è stata proprio la ragazza in persona, la quale ha fornito delle informazioni e prove piuttosto dettagliate, che hanno reso tutta la faccenda inconfutabile, sta di fatto che è emersa anche la sua identità. Lei si chiama Melissa, ed è già stata a Uomini e Donne per corteggiare Alessandro Vicinanza nel periodo 2021/2022. Purtroppo, però, le cose tra loro non decollarono, sta di fatto che la dama decise di abbandonare il programma.

Adesso, però, è tornata alla ribalta con un altro cavaliere, Mario Cusitore appunto. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, durante la registrazione di ieri di UeD sarebbero state mostrate delle foto della donna in questione mentre era alla festa di compleanno di un amico di Mario, nel giorno 5 aprile. Successivamente, poi, lei e Cusitore avrebbero trascorso del tempo insieme in un B&B, probabilmente un’intera notte.

Le versioni di Mario e Melissa su quanto accaduto

Mario è stato costretto a confermare, in quanto le prove contro di lui erano realmente schiaccianti, tuttavia, ha sempre ribadito che tra di loro non ci sia stato nulla. Melissa e Mario, però, sono stati avvistati all’esterno di un B&B, e sorge spontanea una domanda, ovvero, i due hanno trascorso tutta la notte insieme, solo qualche ora, oppure Mario si è limitato solamente ad accompagnare la giovane nella sua stanza, per poi andare a riprenderla il mattino seguente? Melissa ha dichiarato che i due abbiano passato del tempo insieme da soli nel B&B, Mario ha confermato in parte, ma ha specificato di non aver trascorso con la donna l’intera notte e di non averci fatto nulla. Dove sarà la verità?