Holden è senza dubbio uno degli allievi più amati di Amici 23. Fin dall’ingresso nella scuola, il giovane cantautore ha conquistato buona fetta del pubblico del noto talent che lo acclama ad ogni puntata e dopo ogni esibizione. E proprio i fan di Holden in questi giorni hanno dimostrato molta preoccupazione nei confronti del loro beniamino di questa edizione del programma tv. Sembra essere nato un nuovo gate. Scopriamo che cosa sta succedendo…

Amici 23, Holden assente dai daytime?

Nelle ultime ore si sta scatenando molta preoccupazione tra i fan di Amici 23 e di Holden. Quest’ultimo infatti sembra essere sparito dai radar. Negli ultimi daytime che vanno in onda al pomeriggio, su Canale 5, il cantautore non compare. I telespettatori più attenti hanno notato l’assenza di Holden anche in dei momenti in cui gli altri concorrenti del talent si ritrovano ad essere riuniti, magari nella gradinata della casetta. Oppure, come accaduto ieri, nello studio del pomeridiano dove i ragazzi hanno parlato ai bambini che erano.

Da qui l’Holden Gate di cui si sta parlando sempre più insistentemente. Dov’è Holden e come mai non è presente nei daytime? Forse era semplicemente impegnato a lezione? Ricordiamo infatti che i daytime durano circa mezz’ora mentre i ragazzi trascorrono ad Amici 24 ore al giorno, dunque non tutto può essere raccontato in pochi minuti… O forse è accaduto altro? Inutile dire che le ipotesi fatte dai fan sui social sono vastissime ed alcune decisamente preoccupanti.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Holden sparito da Amici 23, le ipotesi dei fan

L’ipotesi più plausibile è proprio quella secondo cui Holden poteva essere a lezione eppure in tanti sembrano non crederci tanto. Ed allora cosa potrebbe essere accaduto al cantanti di Amici 23? Alcuni sostenitori hanno ipotizzato che Holden possa essersi influenzato. Addirittura in tanti hanno pensato che l’allievo possa aver contratto il Covid 19, per cui si dovrebbe applicare quasi certamente un protocollo particolare, probabilmente con un periodo di isolamento per non attaccare il virus agli altri ragazzi e non portare non poche problematiche nelle dinamiche del programma. Non solo. Tanti fan sono preoccupati per una eventuale crisi da parte di Holden che già diverse settimane fa aveva confessato di avere degli attacchi di panico. Molti ricorderanno che proprio all’inizio della fase serale del talent, l’allievo aveva litigato pesantemente con il suo professore, al punto di decidere di abbandonare Amici, per poi essere riaccolto.

Queste però sono solo ipotesi e quello che si spera è certamente che Holden stia bene. Verrà fatta chiarezza su questa assenza del cantante? Magari nel daytime di oggi verrà mostrato proprio lui tra i protagonisti, in modo tale che i fan possano finalmente tranquillizzarsi? Staremo a vedere.