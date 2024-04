Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime durante questo pomeriggio, martedì 16 aprile 2024, su Canale 5. In attesa di scoprire il verdetto sul ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie, che cosa sarà accaduto in questo ultime ore tra gli allievi dell’amatissimo programma tv? Tra Gaia e Mida saranno cambiate le cose dopo quello che abbiamo visto durante lo scorso daily di ieri? Magari la discussione avrà portato ad un punto definitivo oppure ad una svolta nel rapporto tra il cantante e la ballerina? Saranno già arrivati i primi guanti di sfida in attesa dell’appuntamento di sabato con il serale? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, Sarah e Lil Jolie: chi sarà eliminata?

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata con il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie. Lil è andata in saletta ed ha spiegato alla vocal coach ed ha spiegato che cos’è successo. La cantante si è detta un po’ stranita dalla situazione ma non l’ha presa male. Pensa di aver cantato bene in puntata ma il giudizio è comunque sospeso. Cercherà sicuramente di vivere la settimana al meglio. Se la giocherà, anche perché lei e Sarah sono molto diverse. Lil pensa di avere un approccio sul palco diverso da quello della sua avversaria. Lei vuole smuovere qualcosa dentro, questa è la carta che potrà smuovere.

Anche Sarah si è confrontata con la vocal coach. La giovane cantante ha detto di essere tranquilla e spera di poter proseguire la settimana con lo stesso mood. Anche perché dopo il ballottaggio ci sarà la puntata e questo significa che ci sarà comunque un secondo eliminato durante lo stesso appuntamento.

Messaggi speciali per Lil Jolie e Sarah

Lil Jolie e Sarah hanno ricevuto un importante in bocca al lupo! Sarah ha avuto un messaggio speciale da parte dei suoi genitori. La sua mamma l’ha definita speciale ed unica e l’ha invitata a continuare sempre così, ad essere sempre semplicemente Sarah. Per il suo papà, le aspettative sono state superate. Ora spera che la preparazione sia la migliore possibile. Sarah si è emozionata molto. Pure Mida ha detto di essersi commosso insieme all’amica. La cantante ha spiegato di aver capito che i suoi genitori le hanno detto delle cose che la aiutano tanto, soprattutto in questo momento così particolare del percorso. Lei sognava di cantare fin da piccola e sperava di vedere i suoi genitori guardarla dallo schermo. Vedere mamma e papà così emozionati la fa sentire veramente bene e le fa capire che ce la sta facendo.

Lil Jolie ha ricevuto un video da parte della sua famiglia, proprio come la sua compagna di avventura. I genitori hanno informato la figlia di aver visto la puntata e di aver provato tanta ansia. La mamma di Lil si è detta contenta delle parole che lei e Sarah si sono dette e le ha definite due anime belle. La madre dell’allieva è felice di averla vista più leggera. L’in bocca al lupo è andato anche a Sarah. Il papà di Lil si è unito al messaggio speciale e spera di poter vedere sua figlia il più tardi possibile. Lil Jolie ha detto che vorrebbe tanto abbracciarli. Ha spiegato di sentirsi più matura, cresciuta come donna e come figlia. Per questo motivo non vede l’ora di ricongiungersi ai suoi. La cantante ha raccontato che sua mamma è molto apprensiva, anche se vive da sola a Milano. Il padre, invece, è molto simile a lei. E’ una persona profonda, intima, con dei pensieri folli e non ordinari e ha trasmesso a Lil la passione per il cantautorato.

Sarah e Lil Jolie al telefono con i genitori

Sarah e Lil Jolie hanno avuto modo di parlare con le loro famiglie. Sarah ha parlato con i genitori che hanno ribadito il fatto di averla trovata pazzesca durante l’ultima puntata del serale. La famiglia si è detta emozionata.

Lil ha parlato con la sua mamma che le ha fatto un sacco di apprezzamenti, proprio come nel videomessaggio. La signora voleva sapere che cosa pensava Sarah delle sue parole durante l’in bocca al lupo. Intanto spera che Angela non sia polemica, per non dare un’immagine sbagliata di lei, per lasciare un bel ricordo, e possa affrontare la settimana al meglio.

Cosa direste ai bambini che eravate?

I ragazzi sono stati convocati tutti in studio per una sorpresa molto speciale. In video è stata mostrata una foto di Marisol, di quando era piccola. E’ stato chiesto alla ballerina cosa direbbe alla lei bambina. Lei direbbe che non sarà facile, soprattutto durante l’adolescenza. Dovrà tenere duro perché potrebbero arrivare dei momenti difficili. Bisognerà comunque crederci perché dopo un periodo non semplice arriverà qualcosa di bello. Durante il percorso ad Amici 23 è cresciuta tanto. Ora vive sola, lontano dai genitori e non si aspettava di riuscire a reggere questo percorso in questo modo e ammira la sua costanza.

La seconda foto è stata quella di Sofia. Lei direbbe alla bambina che era che qualsiasi sogno, anche quello più difficile, sarà da credere fino in fondo. Sofia ha detto di aver avuto una bellissima infanzia anche se durante l’adolescenza ci sono stati alcuni problemini. Però il suo percorso è stato bello. La sua mamma ballava e da piccola guardava i vhs dei ballerini e cercava di imitarli.

Mida al bambino che era direbbe di cercare di non aver paura, di avere meno ansia. A lui manca essere bimbo. C’era spensieratezza e famiglia. Al cantante manca vedere i genitori insieme ma crede che se le strade si dividono c’è un motivo.

Chi è l’amico della settimana?

In casetta c’è stato un momento molto speciale per i ragazzi. E’ stato chiesto ai ragazzi se tra di loro c’è chi rappresenta l’amico vero. Agli allievi è stato chiesto di scegliere l’amico della settimana. Il vincitore potrà vedere esauditi tre desideri.

Quali nomi sono stati fatti?

Sofia

Marisol

Sofia

Gaia

Gaia

Gaia

Martina

Dustin

Petit

Lil Jolie

La vincitrice è dunque Gaia. La ballerina si è detta molto contenta. Pensa di esserci stata per tanti compagni, con sincerità e ascolto. Così la danzatrice ha potuto esprimere i suoi tre desideri. Quali? Vi diciamo già che nella lista infinita di Gaia molti dei desideri erano curiosi ma difficilmente realizzabili! Eccoli qui ed ecco, soprattutto, che cosa è stato accettato.