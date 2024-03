Un doppio appuntamento con Amici 23 ha caratterizzato il primo pomeriggio di Canale 5 di quest’oggi, venerdì 22 marzo 2024. La programmazione odierna sulla rete di Mediaset è infatti stata cambiata per lasciare un maggiore spazio al talent, in vista dell’inizio del serale, da domani sabato 23 marzo. Prima del classico daytime quotidiano, infatti, è andato in onda Speciale Amici. Ma andiamo a scoprire tutto quello che è successo in questo imperdibile appuntamento con gli allievi.

Speciale Amici 23, Holden non si presenta a lezione

Lo Speciale di Amici si è aperto con un duetto che Holden e Petit stanno iniziando a provare in vista del serale. Petit si è presentato in sala prove ma ha dovuto cantare da solo perché Holden non è stato presente. Inutile dirvi che lo Speciale Amici si è trasformato proprio in uno Speciale Holden…

Zerbi convoca la squadra

La squadra è stata quindi convocata da Rudy Zerbi. Arrivati all’incontro il professore, Zerbi ha ribadito che bisogna ragionare come una squadra. Poi si è rivolto ad Holden che ha saltato la lezione dei duetti con Petit. Il cantante ha spiegato che quando sparisce è solo perché si trova una condizione difficile, sta male ed ha richiesto di vedere lo psicologo. Anche se quest’ultimo ha poi spostato l’appuntamento.

Holden si è detto stanco e stufo perché è arrivato oltre al suo limite personale che non riguarda il lavoro perché lui si impegna, a suo dire, anche più degli altri. Zerbi ha invitato Holden a darsi una calmata perché lui ha solo chiesto come mai non è andato a lezione. Holden e il suo professore hanno discusso a lungo anche perché l’allievo si sarebbe chiuso in bagno per un’ora, prima della lezione dove si sarebbe dovuto trovare.

Holden non è stato presente nemmeno alla sua lezione, successiva a quella con Petit. Zerbi ha comunque detto che il cantante aveva già dimostrato delle perplessità rispetto ad uno dei duetti con il suo collega. Holden a questo punto ha dato tutte le sue spiegazioni all’insegnante.

Holden perde il controllo e se ne va

Rudy ha chiesto ad Holden di non fare la vittima ed ha questo punto l’allievo è uscito di senno, ha detto una serie di parolacce ed ha lasciato la saletta. Per Zerbi l’atteggiamento e le parole sono inaccettabili ma la convocazione è terminata in quanto il professore non vuole continuare il discorso senza Holden.

Holden fa le valigia e se ne va

Holden è tornato in casetta ed ha iniziato a fare la valigia. Giovanni è stato il primo ad accorgersi delle valigie e per questo motivo si è interessato alla situazione. Holden ha spiegato di aver avuto un nuovo attacco di panico e il suo professore lo ha anche rimproverato. Il cantante ha salutato tutti i suoi compagni, ha preso la valigia ed ha lasciato la casetta, con l’intenzione di abbandonare definitivamente la scuola. Holden ha abbandonato Amici.

Le reazioni degli allievi

Gli allievi hanno commentato l’accaduto, spiegando che è andato via senza dire nulla. Marisol teme per la squadra visto che sono rimasti soltanto in tre. Nicholas ha chiesto ai ragazzi se Holden tornerà…

Il ritorno di Holden

Alcuni giorni dopo, Holden è tornato nella scuola dopo aver contattato la redazione ed ha incontrato i membri della sua squadra in sala musica. A loro ha detto che per lui quella ad Amici è sempre stata una sfida sulla sfida perché doveva lavorare anche su se stesso. Nonostante le difficoltà, il cantante ha detto che vuole continuare a provarci dopo sette mesi di percorso. Poi ha chiesto ai suoi compagni di accompagnarlo a parlare con Rudy e con la Celentano.

Dopo aver parlato con i suoi compagni di squadra ed essersi confrontato con loro su quanto è successo negli ultimi giorni, soprattutto durante la convocazione con Zerbi, i suoi amici sono andati insieme a lui per parlare con i due professori.

Holden incontra Zerbi e la Celentano

Holden ha dunque incontrato Zerbi e la Celentano in sala danza insieme ai compagni. Il cantante voleva avere un chiarimento soprattutto con Rudy, per quello che è successo, con i modi che ha avuto. Holden chiesto scusa ed ha dato le sue spiegazioni. Si è sentito di doversi difendere ma non lo ha fatto nel modo giusto e pensa di aver peccato nelle modalità. In quel momento ha reagito così perché non è che non andato a lezione per farsi i fatti suoi ma perché non stava bene e si era chiuso.

Holden ha detto di aver perso il controllo della discussione con il professore. Questo ha fatto capire ancor di più al ragazzo che dovrà trovare una quadra perché non può andare avanti in questo modo. Ha avuto bisogno di tempo per capire cos’è successo, in modo chiaro.

Cosa ha detto la Celentano ad Holden

Holden è quindi arrivato al dunque, chiedendo ai professori di poter tornare al serale. La Celentano ha detto che il cantante ha già la maglia e se l’è sicuramente sudata ma la fase del programma adesso è diversa. Non si è più nella scuola, ora è una fase di professionismo. Da adesso in poi i giudizi arriveranno da degli esterni, non dai professori, anche se loro continueranno a sostenerli.

Per la maestra, spetta ad Holden capire che cosa vuole davvero e fino a che punto riuscirà ad andare avanti, con le problematiche che lui sa di avere e che ha riscontrato. La Celentano ha detto al cantante che deve essere cosciente ed è contenta che si sia scusato perché l’educazione è fondamentale.

Holden, le parole di Zerbi

Alla conversazione si è unito finalmente anche Rudy Zerbi che si è detto d’accordo con le parole della Celentano. Il professore ha detto che se fossero stati nella fase della scuola, lo avrebbe rispedito a casa. Adesso, invece, solo i giudici possono decidere se eliminare un concorrente. Zerbi si è poi concentrato nuovamente sul concetto di squadra e ha detto che lui e la maestra sono disposti a far rientrare Holden ad Amici.

Holden rientra ad Amici 23

Dopo il confronto con i due professori, Holden è stato ufficialmente riammesso ad Amici 23. Zerbi ha detto al cantante di ripartire, di farlo in modo forte, anche perché quattro in squadra è meglio che in tre. Gli altri componenti del team si sono detti contenti.

Holden ha fatto il suo rientro in casetta tra lo stupore generale di tutti gli allievi. Molti di loro si aspettavano il ritorno del compagno al talent.

Mida in disaccordo con il rientro di Holden

Mida e Petit si sono isolati in camera da letto. Il primo si è detto scosso e pensa non sia giusto far rientrare Holden. Il cantante è andato a confrontarsi proprio con Holden dicendo direttamente il suo pensiero. Mida ha detto che tra i motivi c’è anche l’atteggiamento che Holden ha avuto quando pure Ayle aveva scelto di lasciare la scuola e poi di rientrare. Ma l’allievo di Zerbi ha spiegato che la situazione sua era molto diversa da quella di Ayle.

Mida ha detto che lo vedeva stare male ed era dispiaciuto ma se ci sono dei problemi, allora ci sono anche delle conseguenze. Lui si è impegnato tanto e dunque vedere che qualcuno va e viene a suo piacimento, per lui non è bello. Mida ha aggiunto che sicuramente anche altri allievi la pensano così anche se non lo dicono.

Zerbi e Celentano convocano tutti

Visto il malcontento, Zerbi e la Celentano hanno convocato tutti gli allievi in sala relax per parlare del caso Holden che ha creato dissenso e scompiglio tra i ragazzi. Rudy ha detto che il fastidio che possa rientrare qualcuno di forte è una cosa non bella e che non fa onore. Inoltre quelli che hanno seguito le regole sempre, per lui, sono quattro o cinque. Il dito non si punta mai quando non si ha molto da insegnare, quando non si è puliti fino in fondo. Zerbi ha detto che i ragazzi non hanno visto ciò che lui ha detto Holden e questa fase del programma è diversa da quella precedente.

La Celentano ha preso parola dicendo che Holden non sarebbe rientrato, per loro, se questa faccenda fosse accaduta prima della fase serale, prima di prendere la maglia. Maglia che adesso può togliere solo la giuria.

I professori hanno quindi cercato di far ragionare i ragazzi e si sono confrontati con loro. Qualcuno degli allievi è voluto intervenire per dire la sua opinione al riguardo, tra questi anche Ayle che ha vissuto un’esperienza abbastanza simile a quella di Holden appena qualche settimana fa.

I ragazzi parlano con Holden

Dopo aver chiarito la situazione, alcuni dei ragazzi si sono avvicinati ad Holden. Kumo ha detto al cantante che se ha bisogno di parlarne loro sono lì. Martina ha detto che se dovesse capitare qualcosa, deve parlarne, almeno con chi si fida di più.

Il rapporto tra Gaia e Mida è cambiato

Cambia poi il tema dello Speciale Amici e ci si concentra su Mida e Gaia. Il loro rapporto nelle ultime due settimane è cambiato molto. La ballerina pensa che potrebbe funzionare tutto benissimo tra di loro se Christian si impegnasse un pochino di più, visto che lei non ha mai chiesto la luna. Gaia crede che Mida non senta mai il bisogno di stare con lei durante la giornata. Per il cantante però sono delle giornate no. La danzatrice crede che, a maggior ragione, potrebbe dirlo a lei…

Mida crede che Gaia si meriti molto di più di questo. Il rapporto non sta andando come deve. La ballerina pensa che del sentimento ci sia. Il cantante è d’accordo ma non riesce a capire e teme sia tutto troppo abitudinario. Gaia pensa che fuori dalla casetta con Christian possa andare meglio. Se lei non provasse nulla per lui, non gliene fregherebbe nulla. La danzatrice ha quindi chiesto a Mida che cosa vuole fare perché ha bisogno di avere una risposta.

Gaia e Mida, relazione al capolinea

Gaia non si è detta d’accordo con la pausa di riflessione. Mida ha spiegato che quindi la risposto può essere solo una. Gaia e Mida si sono lasciati. Lei è corsa a piangere in bagno mentre il cantante si è isolato in camera da letto.

Anche Christian è scoppiato a piangere ed è stato consolato da Martina e Sarah. Quest’ultima ha detto a Mida che per Gaia lui non è solo un fidanzato, è molto di più. L’ha aiutata tanto ed in tutto. Gaia si è sfogata passato l’aspirapolvere e parlando con Lucia.