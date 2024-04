Lunedì 15 aprile è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che ha portato sul piccolo schermo una ventata di novità, a partire dalla conduzione di Vladimir Luxuria, passando poi per le dinamiche stesse del programma.

Per la prima volta dopo molto tempo infatti, i naufraghi si trovano ad avere un’unica possibilità di giocarsi la loro permanenza in Honduras. Una volta fuori dal gioco dunque, per loro non restano ulteriore spiagge su cui rifugiarsi, mentre l’unica alternativa è un biglietto di sola andata per l’Italia. Nella serata di lunedì qualcuno ha dovuto per primo salutare per sempre l’Isola.

Terza puntata dell’Isola dei Famosi: prove, sfide ed incidente in diretta

Nella Palapa, che vede come padrona di casa Elenoire Casalegno, il clima appare piuttosto disteso, eppure è stato fin da subito evidente che le prime tensioni siano ormai presenti. A partire proprio dai quattro nominati, che hanno risentito in settimana di malumori e discussioni con i compagni d’avventura.

Le sfide partono con gli immuni della scorsa puntata che devono scendere in campo scegliendo chi chiamare per un duello. Matilde Brandi sceglie così la contessa Alvina, ma è quest’ultima ad avere la meglio. É il momento poi di Pietro che si scontra con Marina. La prova con la corda si rivela molto dolorosa per quest’ultima. In un primo momento il giovane poeta, come da lui stesso dichiarato, ha preferito favorire la concorrente per evitare di farle male. Dallo studio, pensando che lui non avesse compreso le regole del gioco, viene chiesto però di ripetere la prova. Basta uno strattone per provocare un brutto incidente: Marina finisce a terra tra i dolori alla schiena e viene portata via dai medici.

Alvina viene chiamata a scegliere un concorrente a cui donare una delle sue due immunità conquistate e la nobile sceglie Khady. Gli altri due immuni a quel punto risultano automaticamente Marina e Pietro. La prova leader vede come sempre sfidarsi le donne e gli uomini: per le prime vince Greta Zuccarello, per i secondi Samuel Peron. Nella sfida finale del fuoco in versione rinnovata, ad avere la meglio e conquistarsi la collana è Samuel Peron.

Chi è stato eliminato nella terza puntata dell’Isola

Il momento più atteso della puntata è stato sicuramente quello della prima eliminazione ufficiale. I nominati Luce, Peppe, Samuel e Khady si sono preparati a ricevere l’esito del televoto, che vede infine Luce Caponegro raggiungere un 14%. L’ex attrice, che aveva dichiarato di tenerci molto a questa esperienza anche per la possibilità economica che rappresentava, ha dovuto quindi abbandonare per prima il reality show.

Chi è stato nominato e assenti per Covid

Il Covid continua a rivelarsi un problema per i naufraghi dell’Isola dei Famosi, che anche nella terza puntata con compaiono al completo. Questa volta Greta è riuscita a raggiungere i compagni perché completamente negativa, ma è Edoardo Franco a dover stare in isolamento. Insieme a lui, come si vede dal collegamento, c’è l’attore Aras, ancora in attesa di guarire dal virus.

La terza puntata si è conclusa come di consueto con le nomination. A finire al televoto questa volta sono ben cinque concorrenti: Francesco, Daniele, Peppe, Artur e Joe. Quest’ultimo è stato scelto dal leader Samuel Peron.