Come ogni lunedì anche oggi, 15 aprile 2024, è tornato puntuale, durante il pomeriggio di Canale 5, il daytime di Amici 23. Dopo la puntata di sabato scorso del serale, che cosa sarà accaduto? Il quarto appuntamento ci ha lasciati con il fiato sospeso perché il ballottaggio è ancora in corso. Una tra Lil Jolie e Sarah dovrà lasciare il programma ma vista la richiesta fatta da Michele Bravi, che non riusciva a decidere il suo voto, accettata dalle cantanti, tutto è stato rimandato a sabato prossimo. Le due allieve dovranno preparare un brano scelto da Bravi, giocandosi quindi il tutto per tutto. Ma cosa sarà successo in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Forse saranno giunte le reazioni dei ragazzi alla puntata? Soprattutto quelle delle ragazze al ballottaggio? Magari saranno già giunti dei guanti di sfida? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, cos’è successo nel daytime

La striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio è iniziata proprio con ciò che è accaduto durante la puntata di sabato, al ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie. E’ stato mostrato un recap dell’accaduto, in cui le ragazze hanno spiegato ai loro compagni che cos’è successo e soprattutto che cos’hanno deciso. Immancabili le reazioni dei ragazzi. Mida ha detto che è una cosa che non è mai accaduta.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

I commenti sulla puntata del serale

I ragazzi hanno commentato la quarta puntata del serale così:

Il guanto di Sofia vs Marisol . Marisol ha detto di essere salita sul palco ma si sentiva molto confusa. La ballerina ha temuto la prova, perché aveva paura che i giudici pretendessero un qualcosa di diverso e certamente non poteva copiare Sofia.

. Marisol ha detto di essere salita sul palco ma si sentiva molto confusa. La ballerina ha temuto la prova, perché aveva paura che i giudici pretendessero un qualcosa di diverso e certamente non poteva copiare Sofia. Petit ha cantato per la prima volta il suo inedito Mammamì. Il cantante in casetta ha raccontato che parla di un ragazzo che incontra una ragazza ad un locale e che si innamora di lei, al punto di volerla portare via dalla location. Petit ha apprezzato il riscontro ricevuto.

ha cantato per la prima volta il suo inedito Mammamì. Il cantante in casetta ha raccontato che parla di un ragazzo che incontra una ragazza ad un locale e che si innamora di lei, al punto di volerla portare via dalla location. Petit ha apprezzato il riscontro ricevuto. Martina ha ricevuto delle nuove critiche sui look da parte di Cristiano Malgioglio che la vorrebbe avere colorata. La cantante in prima puntata ha indossato un outfit total black, stessa cosa che ha fatto alla seconda. In terza puntata invece ha optato per un look in jeans mentre alla quarta puntata ha osato un po’ di più ma certamente non con il colore. Cosa indosserà alla prossima?

ha ricevuto delle nuove critiche sui look da parte di Cristiano Malgioglio che la vorrebbe avere colorata. La cantante in prima puntata ha indossato un outfit total black, stessa cosa che ha fatto alla seconda. In terza puntata invece ha optato per un look in jeans mentre alla quarta puntata ha osato un po’ di più ma certamente non con il colore. Cosa indosserà alla prossima? Il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie. Lil pensava di essere eliminata in quanto è la concorrente che ha affrontato più ballottaggi di questa edizione del serale di Amici. Angela ha pensato a tutte le cose belle accadute durante il suo percorso, anche se l’eliminazione le avrebbe fatto bene. In ogni caso avrebbe reagito bene, rispetto a quello che sarebbe potuto accadere nelle scorse puntate. Sarah pensa che la puntata per lei non sia andata bene perché ha perso due punti ed è andata al ballottaggio finale. Lil della sua collega pensa sia molto attuale e sicura. Sarah ha spiegato di non riuscire a stare ferma sul palco perché altrimenti si sentirebbe nuda. Solo muovendosi si sente a suo agio, al contrario di quello che succedeva al pomeridiano. Lil sicuramente non riuscirebbe a muoversi come la collega, anche perché non lo trova vicino al genere di musica che fa lei. Lil punta sull’interpretazione e sulle emozioni ma pensa sia bello essere diverse tra di loro. Sarah apprezza tanto il ”guscio” di Angela che ritiene molto magnetica pur non muovendosi sul palco. Inoltre crede che il timbro sia bello e riconoscibile, oltre che difficile da trovare. Ora Lil dovrà preparare Cercami di Renato Zero dopo la richiesta di Michele Bravi. Sarah, invece, Per un’ora d’amore dei Matia Bazar. Entrambe le ragazze non vogliono viversi la settimana con l’ansia anche se è ormai certo che una delle due sarà eliminata.Petit e Mida si sono isolati e hanno parlato insieme. Mida ha spiegato che tutte le persone rimaste in gara sono ormai fortissime.

Mida vicino ad Aurora? Gaia in lacrime, niente auguri

Mida e Gaia si sono lasciati da tempo. Come prosegue adesso il loro rapporto? Lui sembra essersi avvicinato tanto alla sostituta della ballerina, Aurora. Cosa che non sta facendo piacere a Gaia che ha notato l’atteggiamento e si è rifugiata in bagno a piangere. Martina, andando in camera, si è accorta che Gaia era chiusa in bagno a piangere ed ha cercato di farla uscire per capire cosa stesse succedendo. La danzatrice ha spiegato all’amica di essere rimasta male per non aver ballato, a causa dell’infortunio. Poi si è aperta sulla situazione con Mida. L’ex fidanzato non ha fatto nemmeno gli auguri del compleanno a Gaia e la ballerina è ancora incredula. Mentre gli altri festeggiavano, infatti, il cantante si è isolato in camera da letto con il computer in mano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Intanto sono stati mostrati dei momenti molto leggeri in cui Mida e Aurora parlavano, proprio accanto a Gaia che era appena uscita in lacrime dal bagno… Lil Jolie si è avvicinata alla sua amica, intuendo subito che Gaia stava male per via di Mida. La ballerina ha chiarito che non riesce ad essere indifferente a determinate cose, anche se ci prova.

Gaia si è poi sfogata durante una discussione, proprio di fronte a Mida. Il cantante crede non sia giusto che Gaia non balli per tre puntate e al suo posto si esibisca un’altra ragazza. Gaia ha detto che Mida si è interessato solo al programma e non a lei. Lui, al contrario, ha spiegato di averlo detto in modo tale che Gaia potesse riflettere meglio alla situazione e alla sua scelta. A questo punto, parlando con Martina, la ballerina ha detto che evidentemente il sentimento da parte di Mida non c’è mai stato. Successivamente l’allieva si è isolata in camera da letto ed è scoppiata nuovamente a piangere.

Il giorno dopo, Gaia ha detto a Mida se voleva parlare, senza alcun problema. Il cantante ha ribadito il suo pensiero ammettendo però di aver sbagliato nel modo di averlo espresso. La ballerina, invece, ha detto che si aspettava una vicinanza da parte sua dopo ciò che le è accaduto, invece lui ha dimostrato interesse prima di tutto per il gioco. Gaia ha ribadito che tanti altri allievi non condividono la scelta che ha fatto però in molti hanno dimostrato empatia nei suoi confronti. Insomma, come andrà a finire tra di loro?