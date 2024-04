Una nuova puntata del Serale di Amici ha regalato grandi emozioni al pubblico sabato 13 aprile. Durante la serata andata in onda su Canale 5, gli allievi della scuola più famosa d’Italia si sono messi in gioco con sfide e ballottaggi, che hanno portato questa volta ad una sola eliminazione.

A contendersi la vittoria, come sempre, le tre squadre di talenti capitanate da Lorella Cuccarini con Emanuel Lo, Anna Pettinelli con Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano con Rudy Zerbi. Non è mancato l’intrattenimento con ospiti musicali e comicità.

Le sfide della quarta puntata di Amici: chi è finito al ballottaggio

Tra performance canore e di danza, i telespettatori hanno seguito con il fiato sospeso le tre manches che si sono alternate durante la serata. La puntata di sabato 13 aprile si è aperta con un primo confronto tra gli allievi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sono proprio i Zerbi-Cele in questo caso, a dover accettare la sconfitta. Vanno così a rischio ballottaggio finale Petit, Holden e Marisol. Si salvano la ballerina ed un cantante, mentre per decisione della giuria finisce alla sfida finale Petit.

Si passa poi alla seconda manche, che ha visto ancora una volta lottare per la permanenza nella scuola i ragazzi di Zerbi e Celentano con quelli dei Cucca-Lo. A rischiare di perdere uno dei loro ragazzi sono proprio questi ultimi, che vedono finire al ballottaggio la cantante Sarah e la ballerina Sofia. I giudici scelgono in questo caso, di salvare Sofia, mentre Sarah finisce allo scontro con Petit.

Ma manca ancora un altro sfidante finale, che viene decretato dalla terza manche. Questa volta Zerbi e Celentano fanno scendere in campo gli allievi di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, i quali devono arrendersi alla sconfitta. Finiscono infatti a rischio ballottaggio le cantanti Martina e Lil Jolie. Sono i giudici a decidere di spedire a rischio eliminazione Lil Jolie, che deve giocarsi l’uscita da Amici con Sarah e Petit.

Una ballerina sostituita: arriva l’ex allieva al suo posto

Ha fatto molto discutere la particolare decisione di “sostituire” momentaneamente una delle ballerine in gara ad Amici con un’ex allieva. Il caso vede protagonista Gaia, costretta a fermarsi a causa di un infortunio che non le consente di esibirsi. La proposta arrivata dal coach Raimondo Todaro è stata quella di farla gareggiare comunque, ma con una diversa danzatrice al suo posto. Si tratta di Aurora Ravenstel, volto già noto tra i banchi della scuola perché nel cast di Amici della scorsa edizione.

Un destino comune ha unito le due ballerine, visto che anche Aurora, 20enne di Bagheria, era stata obbligata a fermarsi per un infortunio al ginocchio. Per tre settimane la danzatrice entrerà al posto di Gaia, ma non senza rischi. Qualora Aurora venisse eliminata infatti, automaticamente anche Gaia non potrà rientrare ad Amici. In caso contrario invece, la ballerina potrà riprendersi il suo posto non appena la sua salute glielo consentirà. Una scelta che continua a scatenare diverse polemiche nel pubblico.

Ospiti e sfida dei professori della quarta puntata

Come di consueto a smorzare la tensione tra una sfida e l’altra, arrivano i momenti più leggeri. Uno di questi è sicuramente l’attesissimo guanto di sfida che vede protagonisti i professori di Amici, che anche questa settimana sono scesi in pista con le loro studiatissime performance. Se Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno dimostrato anche questa volta un livello altissimo con una coreografia ispirata a Michael Jackson e Raffaella Carrà, i Petti-Mondo hanno scelto invece Aretha Frankin ed Elvis Presley, lasciando a bocca aperta con imprevisti e cadute.

A scatenare il divertimento sono stai però Zerbi e la Celentano, che questa volta hanno optato per vestire i panni della stessa Celentano e di Emanuel Lo. Grande emozione anche con l’ospite musicale, l’ex allieva Gaia che ha presentato sul palco di Amici il suo ultimo brano. A portare una ventata di comicità invece, ci ha pensato il bravissimo Vincenzo De Lucia.

Chi è stato eliminato nella quarta puntata di Amici

Il ballottaggio finale ha visto sfidarsi Petit, Lil Jolie e Sarah. Il primo ha scelto di esibirsi con il suo inedito “Mammamì” e si è conquistato la salvezza per la prossima puntata. Rimangono a scontrarsi Sarah, che canta “What was I made for” e Lil Jolie, che si esibisce con “Lontano dal cuore“.

Le ragazze vengono rimandate in casetta ma, questa volta, vengono richiamate nello studio vuoto. Presenti Maria De Filippi e la giuria. Michele Bravi spiega di non aver espresso alcun voto perché ritiene entrambe talentuose. Viene proposto alle due di riaffrontare una sfida preparando due pezzi, per poi ottenere il responso nella prossima puntata. Nessuna quindi, almeno per il momento, abbandona la scuola.