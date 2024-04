Sabato 13 aprile 2024 andrà in onda, in prima serata, su Canale 5, una nuova puntata del serale di Amici 23. La curiosità è tanta perché ormai tutti gli allievi rimasti sono molto bravi e potrebbero contendersi la vittoria. Inoltre, in tanti vogliono capire come si svolgerà la puntata dopo l’infortunio di Gaia e la sostituzione di Aurora fino a che la ballerina non si riprenderà, sempre se Aurora riuscirà a rimanere in gioco! Insomma, sarà un appuntamento molto interessante in cui gli allievi saranno giudicati, come sempre, da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Inoltre, non mancheranno neanche degli ospiti speciali. Ma se proprio non riuscite ad attendere sabato, noi siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni perché la puntata è stata registrata proprio oggi, giovedì 11 del mese. Andiamo quindi a vedere gli spoiler qui di seguito!

Anticipazioni Amici 23: gli ospiti di sabato 13 aprile 2024

Come dicevamo, in puntata non mancheranno tanti ospiti! Chi saranno? Gaia che presenterà il suo nuovo singolo intitolato Dea Saffica, disponibile dalla mezzanotte di questo venerdì. Gaia è apparsa molto emozionata in quanto ha pensato a quando ha vissuto lei stessa il serale, che poi ha vinto. All’epoca f un’edizione particolare, senza pubblico per via del covid. L’ospite comico, invece, è stato Vincenzo De Lucia.

Spoiler Amici 23: la prima manche e il primo ballottaggio

Durante la prima manche di questa nuova puntata del serale, Zerbi e la Celentano sarebbero stati la squadra a dover iniziare e scegliere chi sfidare. I prof però hanno scelto di dare il loro posto alla Cuccarini ed Emanuel che hanno sfidato proprio gli Zerbi – Cele. Ma andiamo a vedere che cos’è successo nel dettaglio durante questa prima manche e chi è finito al ballottaggio.

Mida vs Petit . Vince Petit. Mida ha cantato Tití Me Preguntó di Bad Bunny.

. Vince Petit. Mida ha cantato Tití Me Preguntó di Bad Bunny. guanto di sfida sull’improvvisazione Sofia vs Marisol . Ha vinto Sofia ma nel corso della prova c’è stata una lunga ed accesa discussione tra Emanuel e la Celentano.

. Ha vinto Sofia ma nel corso della prova c’è stata una lunga ed accesa discussione tra Emanuel e la Celentano. guanto di sfida Mida vs Holden. Il guanto era programmato da tempo e i due cantanti dovevano esibirsi cantando Mediterranea di Irama insieme alla ballerina professionista Francesca Tocca. Avevamo già visto Holden rimandare il guanto con la promessa di lavorarci ed effettivamente lo ha fatto ma alla fine ha vinto Mida.

Anche per questa puntata, come accaduto per la precedente, l’eliminato sarà solo uno, questo vuol dire che ci saranno in totale tre allievi al ballottaggio finale che sarà unico. Visto che a perdere la manche sono stati gli Zerbi – Cele, la squadra avversaria ha dovuto fare tre nomi da mandare al primo ballottaggio. Sono stati scelti Petit, Holden e Marisol. Holden e Marisol si sono salvati mentre Petit è finito al ballottaggio finale, in attesa di scoprire con chi si dovrà sfidare.

La seconda manche e il secondo ballottaggio

I Cucca – Lo hanno deciso di sfidare nuovamente gli Zerbi – Cele. Vediamo come è andata questa volta e chi è finito al ballottaggio finale insieme a Petit:

Sarah vs Dustin. Ha vinto Dustin.

Sofia vs Holden. Ha vinto Sofia.

Marisol vs Mida. Mida ha cantato con Sarah ma ad essere giudicato doveva essere solo lui. A vincere è stata la ballerina.

Questa volta i Cucca – Lo hanno perso la manche e dunque la squadra avversaria ha dovuto pronunciare i nomi degli allievi da mandare al ballottaggio. Sono stati scelti Sofia e Sarah in quanto i ragazzi in squadra sono solo tre. Sofia è stata salvata mentre Sarah è andata direttamente al ballottaggio finale dove c’è già Petit, in attesa di conoscere il terzo ed ultimo sfidante per l’eliminazione.

Il guanto di sfida dei professori

Prima di andare avanti con la gara dei ragazzi, come sempre c’è stato il momento del guanto di sfida dei prof! Le squadre dovevano ispirarsi ai grandi miti della musica nel mondo. Ecco come è andata e cosa hanno scelto:

i Cucca – Lo hanno portato Michael Jackson,

i Petti – Mondo hanno scelto Elvis Prisley e Aretha Franklin,

gli Zerbi – Cele hanno fatto una scelta curiosa ma ormai non è certo una novità! La maestra ha deciso di portare sé stessa mentre Zerbi si è ispirato ai Cucca – Lo, o per meglio dire solo ad Emanuel…

Chi ha vinto? La squadra dei Petti – Mondo.

La terza manche e il terzo ballottaggio

I Zerbi – Cele hanno cambiato squadra e, questa volta, hanno scelto di sfidare quella di Todaro e della Pettinelli, anche detti i Petti – Mondo o, in alternativa, i Todarelli. Che cosa sarà accaduto? Scopriamolo qui di seguito:

Martina vs Dustin. Ha vinto Dustin.

Lil Jolie vs Marisol. Lil ha cantato insieme a Martina ma doveva essere giudicata solo Lil. Ha vinto Marisol.

La squadra dei Petti – Mondo ha perso e gli avversari hanno fatto due nomi degli allievi da poter mandare al ballottaggio. Sono risultati essere Lil Jolie e Martina. Martina è stata salvata e quindi Lil è andata al ballottaggio finale insieme a Petit e Sarah.

Come abbiamo appena potuto vedere Aurora, la sostituta di Gaia, non è mai stata schierata, non si esibita e non è nemmeno finita al ballottaggio dunque Gaia è salva e potrà andare alla prossima puntata (sempre con la sua sostituta fino a che non si riprenderà).

Ballottaggio finale, Lil Jolie vs Sarah: chi uscirà?

Al ballottaggio finale sono quindi arrivati Petit, Sarah e Lil Jolie. Come però vi abbiamo anticipato nel nostro titolo, ad un uscire è stata una donna. Dunque Petit è stato il primo concorrente ad essersi salvato che ha cantato Mammamì. Sarah e Lil Jolie invece sono dovute tornare in casetta dopo le loro esibizioni per capire il nome dell’eliminato. Ed a proposito di esibizioni… Sarah ha cantato Cruel Summer Cuore e il suo singolo Touché anche se Maria avrebbe voluto Mappamondo. Lil ha invece cantato The Black Hourse and the cherry tree e il suo inedito Follia, anche se Maria avrebbe voluto Attimo.

Come sempre vi diciamo quando parliamo delle anticipazioni di Amici 23, quando l’eliminato è solo uno non si conosce mai il nome prima del sabato. Il motivo è semplice. Dopo le esibizioni del ballottaggio finale, i ragazzi salutano tutti e tornano in casetta. Solo lì, Maria comunica agli allievi il nome ufficiale di chi deve lasciare il programma. Questo al fine di non dare al pubblico tutti gli spoiler nel dettaglio! Insomma, solo sabato riusciremo a capire con certezza chi tra Lil Jolie e Sarah ha lasciato Amici. Quel che è certo è che una di loro è già stata eliminata.

Cos’altro è successo durante la registrazione?

Ma che cos’altro è successo durante la registrazione di questa nuova puntata? Ve lo raccontiamo: