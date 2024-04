Una nuova puntata del daytime di Amici 23 è appena andata in onda, oggi giovedì 11 aprile 2024, su Canale 5. Cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Per gli allievi saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida in vista della puntata del serale di sabato? E soprattutto, dopo quello che abbiamo visto ieri, Todaro sarà riuscito a trovare una degna sostituta per Gaia oppure la ballerina avrà cambiato idea tanto da ripresentarsi nell’edizione successiva come le aveva proposto Maria? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, le reazioni dei ragazzi al Gaia Gate

Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio si è aperto proprio quello che è successo a Gaia. Gaia, Martina e Lil Jolie sono state nuovamente convocate da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Gli altri ragazzi hanno seguito tutto dalla casetta. I professori hanno mostrato alle ragazze un filmato con le reazioni di tutti gli allievi.

Marisol, Dustin e Mida non si sono dimostrati contenti per la proposta di Todaro. Per loro non sarebbe giusto. Mida ha detto che non è nemmeno rispettoso nei confronti degli altri far arrivare questa ragazza che non ha fatto il pomeridiano. Ci sarebbe anche la possibilità che la ballerina sostituta potrebbe essere più brava di Gaia e Gaia dunque avrebbe una semifinale assicurata. I ragazzi hanno fatto intendere che loro non avrebbero accettato la proposta. E se Gaia dovesse vincere? Intanto per la danzatrice è arrivato il tutore insieme alle stampelle.

Petit e Lil Jolie sono stati gli unici a mostrare un po’ di empatia nei confronti di Gaia. Petit ha detto che la ballerina sta male perché tutti sono contro di lei. Lil invece è andata a supportare Gaia mentre piangeva in camera. Mentre le ragazze si confrontavano, nelle altre zone della casetta, gli allievi hanno continuato a commentare la situazione. Per Sofia, Gaia non ha avuto rispetto per se stessa e sarebbe dovuta andare a casa. Per Marisol non sta facendo una bella figura a farsi sostituire.

Il giorno dopo, i ballerini in sala prove hanno continuato a discutere della situazione sperando in un confronto. Dustin ha detto persino di non aver dormito la notte perché ha pensato tutto il tempo a quello che è accaduto.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Anna Pettinelli arrabbiata e schifata

Anna Pettinelli si è detta arrabbiata e schifata. La prof è rimasta male per Gaia, per i suoi sentimenti, per le sue aspettative, il lavoro. L’insegnante crede che quindi per gli altri allievi Gaia era battibile e dunque adesso che potrebbe arrivare una sostituta hanno paura. Nessuno ha chiesto a Gaia il suo pensiero, sono tutti concentrati sulla sostituta che potrebbe battere uno di loro. La Pettinelli ha segnato una serie di frasi dette dai ragazzi nel filmato. E’ apparsa molto agitata ed ha commentato la situazione, spiegando che nel corso di questi mesi sia i cantanti che i ballerini hanno avuto possibilità uniche ed importanti. Anna pensa che i ragazzi dovrebbero preoccuparsi di cantare e di ballare non di chi arriva o è contro di loro.

Gaia parla con i compagni

Dopo queste parole, la Pettinelli e Todaro hanno lasciato la convocazione. Anche Lil Jolie si è detta schifata esattamente come la sua professoressa. Tornate in casetta dagli altri, Gaia ha detto di essere stata infastidita dal fatto che nessuno abbia empatizzato con lei, a prescindere dai pensieri e dai giudizi personali. Non è disturbata dal loro parere ma dal fatto che hanno pensato alla persona che arriverà e non a lei, con cui hanno vissuto per tanti mesi. Alcune parole hanno ferito la ballerina ma lei non vuole creare conflitti, al massimo parlerà con i diretti interessati. Gaia ha spiegato che si sente in difficoltà per la scelta.

La sostituta di Gaia: Aurora

Raimondo Todaro ha incontrato la ballerina che si esibirà al posto di Gaia. La ragazza si chiama Aurora. Il professore ha spiegato alla danzatrice la situazione. Lei ha detto che è un onere essere stata scelta da Todaro e le fa piacere poter aiutare Gaia nel suo percorso perché l’ha seguita, la stima e le piace molto anche come persona. Anche Aurora si è infortunata durante il suo percorso quindi capisce la situazione… Visto che il tempo è poco, Aurora è già in sala prove per prepararsi alla puntata.

E’ giusto spiegare che Aurora ha partecipato ad Amici, nell’edizione di Mattia Zenzola. Poi si infortunò.

Aurora conosce Gaia, Martina e Lil Jolie

Alla presenza dei loro professori, Gaia, Martina e Lil Jolie hanno conosciuto Aurora. La ballerina è di latino ed ha rinnovato le sue stime a Gaia. Quest’ultima l’ha ringraziata e ha detto che non deve pensare ad una eventuale delusione. Non vuole che Aurora senta un peso addosso. Se dovesse essere eliminata non è colpa sua, non succederà nulla. Gaia spera di andare avanti ma vuole che Aurora non pensi a questo. La sostituta, da un lato, si sente in dovere per una questione di principio, anche lei ha avuto un infortunio ma non ha avuto la stessa possibilità di Gaia. A maggior ragione si sente felice.

L’arrivo di Aurora in casetta

Aurora ha fatto il suo ingresso in casetta e si è quindi presentata agli altri ragazzi.

Il cooking game

Ma cambiamo argomento… I ragazzi qualche giorno fa hanno fatto un cooking game con Conad. Martina e Sofia hanno sfidato Marisol e Petit. A giudicare sono stati Lil, Dustin e Gaia. Gaia ha votato Martina e Sofia, lo stesso ha fatto Lil Jolie e Dustin.