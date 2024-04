Finalmente è lunedì! Questo vuol dire solo una cosa: il ritorno del daytime di Amici 23! Una nuova puntata del talent è andata in onda proprio oggi, 8 aprile 2024, come sempre su Canale 5. L’appuntamento avrà mostrato il saluto di Lucia, l’ultima eliminata dal serale e le reazioni degli allievi? I ragazzi avranno commentato la terza puntata con i giudizi ricevuti? Saranno arrivati già i primi guanti di sfida in vista di sabato? Tutto questo e molto altro ve lo sveliamo qui di seguito.

Amici 23, i saluti di Lucia e le sue raccomandazioni

La striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio, si è aperta con i saluti di Lucia dopo l’eliminazione contro Sofia. La ballerina ha detto che per lei è stato bellissimo stare nel programma e conoscere i suoi compagni a cui vuole moltissimo bene. Tanti i momenti belli che ha vissuto la giovane e che sono stati ricordati nel daytime. I suoi amici l’hanno aiutata a finire di fare le valige prima di lasciare per sempre la casetta. Tanto il dispiacere dei ragazzi, soprattutto da parte di Sofia.

Lucia ha letto una lettera alla stanza verde, quindi a Gaia e Martina. Per lei sono state il suo supporto, anche nei suoi drammi e nelle sue crisi. Lucia ha detto a Gaia “mi raccomando”, scritto in maiuscolo sulla lettera. Il riferimento sarà stato a Mida? E’ proprio ciò che si pensa, visto che Gaia aveva già messo in guardia l’amica dal non ricascarci. La ballerina ha detto alle sue compagne di camera che appena usciranno tornerà anche il loro momento gossip.

Una lettera molto speciale è arrivata anche per il resto della casetta. Lucia, prima di andare via ha detto a Sofia di portarsi a casa la coppa.

I commenti dei giudici

I ragazzi hanno commentato i giudizi giunti e quello che è successo durante la puntata del serale:

Guanto di sfida annullato tra Martina e Mida . Quest’ultimo si è detto contento del fatto che i giudici abbiano confermato che il guanto non fosse equo. Ed anche secondo Martina è così. Lei, tra l’altro, non vuole far passare il messaggio che è brava solo con la voce. Martina si è detta infastidita da un commento fatto da Lorella Cuccarini. Chiariranno?

. Quest’ultimo si è detto contento del fatto che i giudici abbiano confermato che il guanto non fosse equo. Ed anche secondo Martina è così. Lei, tra l’altro, non vuole far passare il messaggio che è brava solo con la voce. Martina si è detta infastidita da un commento fatto da Lorella Cuccarini. Chiariranno? Guanto di sfida Lil Jolie e Sarah . Sarah ha detto che è dall’inizio dell’anno che la Pettinelli le dice che sa fare solo mossette ma il commento sulla Lolita 3.0 non è stato bello per lei. A Sarah piace giocare con i pezzi e non va solo sul cantautorato come Lil. E’ anche convinta che ognuno dei ragazzi abbia una personalità diversa, lei si sente la più fresca e la più giovane, interpretando a modo suo. Per Holden la versione di Sarah del brano è stata molto bella. Lil, dal canto suo, si è detta molto felice per l’esibizione.

. Sarah ha detto che è dall’inizio dell’anno che la Pettinelli le dice che sa fare solo mossette ma il commento sulla Lolita 3.0 non è stato bello per lei. A Sarah piace giocare con i pezzi e non va solo sul cantautorato come Lil. E’ anche convinta che ognuno dei ragazzi abbia una personalità diversa, lei si sente la più fresca e la più giovane, interpretando a modo suo. Per la versione di Sarah del brano è stata molto bella. Lil, dal canto suo, si è detta molto felice per l’esibizione. Durante il primo ballottaggio, Mida ha cantato Rossofuoco , con il pubblico che cantava quasi più forte di lui. I suoi colleghi hanno detto che la voce di Mida nemmeno si sentiva.

ha cantato , con il pubblico che cantava quasi più forte di lui. I suoi colleghi hanno detto che la voce di Mida nemmeno si sentiva. Martina vs Dustin , con il verdetto annullato perché Michele Bravi non riusciva a scegliere. A Sofia è piaciuto di più Dustin nonostante entrambe le esibizioni fossero molto belle e forti. Stessa cosa ha detto anche Sarah, insieme ad Holden. Martina ha detto di aver pensato al testo e di aver cantato di cuore ma anche lei non avrebbe saputo a chi dare il punto anche se si è piaciuta.

, con il verdetto annullato perché Michele Bravi non riusciva a scegliere. A Sofia è piaciuto di più Dustin nonostante entrambe le esibizioni fossero molto belle e forti. Stessa cosa ha detto anche Sarah, insieme ad Holden. Martina ha detto di aver pensato al testo e di aver cantato di cuore ma anche lei non avrebbe saputo a chi dare il punto anche se si è piaciuta. Holden e Petit in duetto. Secondo Sarah erano un po’ sconnessi. Holden ha detto che non era semplice preparare questo pezzo.

in duetto. Secondo Sarah erano un po’ sconnessi. Holden ha detto che non era semplice preparare questo pezzo. Mida vs Marisol . Giuseppe Giofré ha definito Marisol come una professionista e lei si è detta molto contenta, per lei è un commento che vale tantissimo. Ma tanti sono i commenti positivi arrivati per lei

. Giuseppe Giofré ha definito Marisol come una professionista e lei si è detta molto contenta, per lei è un commento che vale tantissimo. Ma tanti sono i commenti positivi arrivati per lei Cristiano Malgioglio ha commentato l’atteggiamento di Lil Jolie dopo il salvataggio al ballottaggio, senza alcun sorriso. La ragazza ha detto che era troppo concentrata, nella sua bolla. E’ fatta così ma si sente comunque forte, seppur non per tutti. Ed anche in questa settimana, come la scorsa, si sente considerata come la più scarsa dei cantanti, da parte dei suoi compagni e anche da parte dei giudici. Per lei non è così. Si metterebbe seconda solo dopo Holden.

Gaia e Mida, le ultime novità

Dopo quello che abbiamo già visto su Gaia e Mida ed i consigli delle amiche alla ballerina (inclusi quelli di Lucia che si è raccomandata con lei prima di uscire). Nonostante le parole delle ragazze, Gaia continua a stare vicino al cantante. La danzatrice era in cucina insieme a Mida ed ha iniziato a disegnare dei cuoricini su un foglio. Intanto Lil Jolie e Martina hanno commentato l’episodio dicendo che lui è incommentabile ma Gaia continua a sbagliare perché sta sotto ad un treno per l’ex fidanzato… Tornata in camera da letto, Lil Jolie ha subito detto a Gaia che è un clown. Lei si è difesa dicendo che era sola.

Il giorno dopo, in sala relax, Mida e Gaia sono apparsi particolarmente vicini. Dustin ha detto alla collega di andare a lezione. Entrato in sala prove con lei, il ballerino ha detto a Gaia di smetterla con Mida ed anche lui l’ha definita come un clown. La danzatrice ha poi chiesto dei consigli a Dustin, domandando se, secondo lui, Mida potrebbe fare un passo indietro oppure no. Inutile dire che pure l’allievo della Celentano la pensa esattamente come le altre ragazze. Secondo Dustin, a Mida non piace Gaia, piace solo la sua compagnia.