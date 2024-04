Una nuova puntata del daytime di Amici 23 è appena andata in onda oggi pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, su Canale 5. Manca ormai sempre meno alla terza puntata del serale. Che cosa sarà accaduto quindi in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa ed ambita d’Italia? Saranno forse arrivati dei nuovi guanti di sfida? Scopriamolo subito qui di seguito, assieme a tutto ciò che è stato mostrato nel daily.

Amici 23, Martina cambia look

Questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del talent, è iniziata con le parole di Cristiano Malgioglio su Martina ed il suo look. Vorrebbe vederla con dei vestiti più colorati, con dei capelli più voluminosi. La cantante ha rivelato a Gaia di aver chiesto aiuto alla produzione per trasformarsi in Diana Ross. La ballerina ha quindi accompagnato la sua amica a cui è stato messo a disposizione un vero e proprio team di esperti del settore che si sono messi subito al lavoro. prima il trucco, poi il parrucco, infine gli abiti.

Martina si è potuta vedere solo alla fine, una volta dopo essere stata accompagnata in sala relax da Gaia. La reazione allo specchio? Martina si è messa a ridere e non si aspettava quei capelli! Per Gaia, Malgioglio ci vede lungo ed infatti anche la cantante crede effettivamente di assomigliare un po’ a Diana Ross. Sarà questo il look che la cantante porterà nella terza puntata del serale per sorprendere i giudici ed in particolare proprio Cristiano Malgioglio?

La nuova Martina, nei panni di Diana Ross, è arrivata in casetta dove i suoi compagni l’hanno accolta in gradinata tra gli applausi generali.

Mida e il guanto della Pettinelli: rifiutato?

Mida ha ricevuto un guanto di sfida dalla Anna Pettinelli durante il daytime di ieri. Sappiamo che il cantante ha già iniziato a lavorare sul brano dopo la richiesta di Lorella Cuccarini di pensarci un po’ ma ha immediatamente avuto dei problemi. Due giorni dopo, Mida ha chiesto di incontrare la sua insegnante. A lei ha spiegato di essere convinto che il guanto non sia equo. Ha parlato con Martina e anche lei la pensa in questo modo.

La Cuccarini ha detto di capire Mida e di appoggiare il fatto che lui non vuole farlo. Per la prof, l’atteggiamento di Anna è dannoso per Martina in quanto viene tirata in gioco solo per la sua voce.

Arriva una comunicazione per Dustin

In casetta è arrivata una comunicazione per Dustin. Nella busta rossa, il ballerino ha scoperto di aver ricevuto una lettera da parte dei suoi genitori che sentono tanto la sua mancanza. Nessun problema, insomma, anzi! Sono tutti molto fieri di lui, affascinati dal suo ballo, emozionati. Hanno detto a Dustin di ballare, con il cuore, la mente, il corpo e l’anima. Una bellissima lettera in cui i suoi parenti hanno mandato all’allievo tante parole d’amore, inclusa una bellissima fotografia.

Dustin ha detto di conoscere tanta gente ma di avere pochi amici. Lui considera amici i suoi genitori e si è detto molto felice. Il ballerino ha anche voluto appendere al muro la lettera di mamma e papà.

Momenti divertenti con Sofia

In casetta emergono dei nuovi talenti di Sofia… La ballerina spesso e volentieri si mette a cantare e ballare, mentre pulisce, mentre prova, mentre si rilassa, in qualsiasi momento! Un video davvero molto divertente che ha fatto conoscere Sofia sotto un nuovo punto di vista ai fan di Amici.

Come prosegue il rapporto tra Gaia e Mida

Gaia e Mida si sono lasciati ma nel daytime si è visto il cantante chiedere alla ballerina se volesse andare vicino a lui a sentire come ha cambiato il pezzo. Lucia e Lil Jolie pensano che Gaia sbagli, al contrario dovrebbe ignorarlo per non rimanerci nuovamente male. Lucia ha fatto capire il suo pensiero a Gaia e Mida ha immediatamente capito, per cui ha chiesto come mai non può parlare con Gaia, solo perché si sono lasciati?

In camera da letto, Gaia, Lucia e Martina hanno parlato nuovamente della situazione della ballerina con Mida. Gaia ha detto alle amiche di non star calcolando Mida come prima ma loro non sembravano troppo convinte.

Lezione con Renato Tortarolo

La puntata del daytime si è chiusa con una nuova lezione nello studio Tim con Renato Tortarolo che ha parlato di rap e cultura hip hop insieme ai ragazzi.