Sabato 6 aprile 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 23! La fase più importante del programma è ormai ben avviata e molti dei ragazzi hanno già dovuto fare le valigie. Chi sarà eliminato? Che cosa accadrà in questo nuovo appuntamento? Come sempre tantissimo dipenderà dalla giuria composta da Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Ma gli allievi dovranno fare la loro parte e i professori dovranno schierare bene nelle varie manche. Inoltre, non mancheranno neanche gli ospiti. Se proprio non riuscite ad aspettare sabato per vedere in onda la nuova puntata, non preoccupatevi. L’appuntamento è stato registrato proprio oggi, giovedì 4 aprile. Per questo motivo siamo in grado di fornirvi tutti le anticipazioni qui di seguito. Attenzione agli spoiler…

Amici 23, gli ospiti di sabato 6 aprile 2024

Chi sono gli ospiti della terza imperdibile puntata di Amici 23? Tananai canterà il suo ultimo singolo Veleno. Barbara Foria tornerà dopo l’ospitata della scorsa settimana.

La prima manche: Pettimondo vs Cuccalo

La prima manche della nuova puntata del serale è iniziata con la sfida tra le squadre dei Pettimondo contro i Cuccalo. Capiamo meglio che cos’è successo qui di seguito:

Guanto di sfida Martina vs Mida . Durante i vari daytime di questa settimana se ne è parlato parecchio. Mida ci ha ripensato grazie ai consigli di Lorella ma alla fine ha voluto incontrare nuovamente la sua professoressa per ribadire che, secondo lui, il guanto non è equo. Il guanto è stato rifiutato e dunque i giudici sono stati chiamati a decidere se è equo oppure no. E’ stato votato il no e dunque il guanto è stato ufficialmente annullato. Inutile dire che la Pettinelli e la Cuccarini hanno discusso per tutto il tempo. Anna ha litigato persino con Malgioglio.

. Durante i vari daytime di questa settimana se ne è parlato parecchio. Mida ci ha ripensato grazie ai consigli di Lorella ma alla fine ha voluto incontrare nuovamente la sua professoressa per ribadire che, secondo lui, il guanto non è equo. Il guanto è stato rifiutato e dunque i giudici sono stati chiamati a decidere se è equo oppure no. E’ stato votato il no e dunque il guanto è stato ufficialmente annullato. Inutile dire che la Pettinelli e la Cuccarini hanno discusso per tutto il tempo. Anna ha litigato persino con Malgioglio. Guanto di sfida Lil Jolie vs Sarah . Non contenta, la Pettinelli ha puntato ancora su un guanto e questa volta è riuscita a prendere il punto per la squadra grazie all’esibizione di Lil. La canzone era Quando finisce un amore. Sarah ha avuto molti problemi con l’audio tanto che ha dovuto ricominciare a cantare per ben tre volte.

. Non contenta, la Pettinelli ha puntato ancora su un guanto e questa volta è riuscita a prendere il punto per la squadra grazie all’esibizione di Lil. La canzone era Quando finisce un amore. Sarah ha avuto molti problemi con l’audio tanto che ha dovuto ricominciare a cantare per ben tre volte. Martina vs Mida. Ha vinto Martina con Chandelier di Sia. Mida ha cantato invece Papaya.

I Pettimondo hanno vinto la manche e dunque hanno scelto chi tra i Cuccalo mandare al ballottaggio. I nomi sono stati: Sofia, Mida e Lucia. Il cantante è stato il primo a salvarsi. Subito dopo tocca a Sofia. Lucia finisce quindi al ballottaggio finale che, lo specifichiamo subito, prevederà un solo eliminato di puntata. Gli allievi si sono così esibiti: Mida ha cantato l’inedito Rossofuoco, Sofia ha ballato il brano Simili della Pausini.

La seconda manche: Pettimondo vs ZerbiCele

La seconda manche è iniziata con i Pettimondo che hanno deciso di sfidare gli ZerbiCele. Vediamo che cosa è accaduto:

Gaia vs Petit . Ha vinto Petit mentre la ballerina ha danzato una coreografia modern in compagnia delle professioniste.

. Ha vinto Petit mentre la ballerina ha danzato una coreografia modern in compagnia delle professioniste. Martina vs Dustin . La prova in questione è stata annullata in quanto Michele Bravi non riusciva a decidere a chi dare il suo voto.

. La prova in questione è stata annullata in quanto Michele Bravi non riusciva a decidere a chi dare il suo voto. Holden e Petit vs Lil Jolie. I due cantanti hanno cantato Tango di Tananai e hanno vinto.

Gli ZerbiCele hanno vinto la manche e hanno scelto chi mandare al ballottaggio. I nomi fatti sono stati quelli di Gaia e di Lil Jolie. I nomi sono stati solo due in quanto in squadra erano rimasti in tre. Gaia è stata salvata per prima quindi Lil è andata automaticamente al ballottaggio finale. Tra l’altro la ballerina ha avuto un piccolo incidente mentre ballava un secondo pezzo modern in quanto una scheggia le è entrata nel piede. L’intervento è stato immediato e risolutivo, quindi Gaia sta bene.

Guanto di sfida dei professori

Come ormai da tradizione, a questo punto della puntata arriva il guanto di sfida dei professori in cui tutti gli insegnanti si esibiscono. Ecco qui le performance dei prof:

I Cuccalo hanno ballato Tribale di Elodie e Tuta gold di Mahmood.

Gli ZerbiCele hanno ballato un medley sui brani di Annalisa. Inutile dire che erano vestiti da Annalisa! Zerbi ha fatto anche uno spogliarello e alla fine è rimasto con in dosso un reggiseno. Alla fine dell’esibizione, Maria ha deciso di chiamare Annalisa per mostrarle Rudy visto che all’epoca era anche il suo professore.

per mostrarle Rudy visto che all’epoca era anche il suo professore. i Pettimondo hanno ballato su una musica degli anni 80.

Questa volta però nessuna squadra ha vinto in quanto i giudici hanno avuto delle opinioni completamente diverse al riguardo, ognuno di loro ha votato una coppia di prof diversi e dunque il guanto di sfida è stato nullo.

La terza manche: ZerbiCele vs Cuccalo

Visto che i ZerbiCele hanno vinto la precedente manche, hanno dovuto decidere chi sfidare ed hanno scelto i Cuccalo. Ecco qui che cos’è successo durante la terza ed ultima manche:

Petit vs Sarah . Ha vinto Petit con un medley di brani napoletani. Sarah ha invece cantato Click Boom di Rose Villain.

. Ha vinto Petit con un medley di brani napoletani. Sarah ha invece cantato Click Boom di Rose Villain. Marisol vs Mida. Mida ha cantato un brano di Fedez, Sapore, ma a vincere è stata Marisol. Nonostante ciò, Michele Bravi ha voluto fare un complimento molto particolare al cantante dicendo che lui è l’esempio vero e proprio del fatto che l’autotune viene utilizzato come stile e non per correggere le imprecisioni vocali.

Insomma, i Cuccalo hanno nuovamente perso! A questo punto gli ZerbiCele hanno dovuto fare i nomi dei componenti della squadra avversaria da mandare al ballottaggio finale insieme a Mida e Lil Jolie. I nomi fatti sono stati quelli di Mida e di Sofia. Mida è stato salvato e dunque Sofia va al ballottaggio.

Ballottaggio finale, chi è stato eliminato?

Come vi abbiamo anticipato, al contrario delle altre due puntate precedenti, in questo appuntamento l’eliminato sarà solo uno. Ricapitolando, al ballottaggio sono: Lucia, Lil Jolie e Sofia. Le ragazze si sono esibite e Lil Jolie è stata la prima ad essere stata salvata dai giudici. Sappiamo che Sofia ha ballato Ultima poesia mentre Lucia si è esibita con Listen. Purtroppo Lucia era molto provata e pare abbia pianto per l’intera puntata, da quando ha scoperto di essere a rischio eliminazione.

Vale a dire che ad abbandonare Amici 23 è stata una ballerina tra Lucia e Sofia. Come accade sempre, l’eliminato non è stato comunicato durante la registrazione per evitare lo spoiler finale. Dunque il nome dell’eliminato verrà svelato ufficialmente solo durante la puntata del serale di sabato. Una cosa è certa: chiunque tra Lucia e Sofia dovrà lasciare il programma, sarà una grande perdita per il talent perché entrambe le ballerine sono di enorme talento. Sicuramente faranno molta strada anche dopo Amici.

Cos’altro è successo durante la registrazione

