Il viaggio esaltante e impegnativo del popolare reality show Pechino Express, conosciuto come ‘La Rotta del Dragone‘, continua con un’imponente svolta: il passaggio al Laos. Questo Paese ricco di natura incontaminata e spiritualità offre una sfida inedita e accattivante per i partecipanti, mettendo in vista monasteri antichi, insediamenti tribali e città moderne.

La gara intensifica le dinamiche tra i concorrenti quando si avvicinano alla metà del percorso, presto dovranno affrontare la prima tappa nel Laos, un viaggio di 263 chilometri tra Muang Xai e Luang Prabang. Chi percorrerà più velocemente questo percorso? E soprattutto, chi scriverà il primo capitolo laotiano di questa avventura? Le risposte son celate tra le righe della prossima puntata.

Pechino Express: La Rotta del Dragone – Il nuovo capitolo inizia in Laos

Siete pronti a ripartire con il coinvolgente viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone. Dopo le intense sfide in Vietnam del Nord, i coraggiosi viaggiatori si preparano a esplorare il Laos, un Paese ricco di spiritualità, natura incontaminata e insediamenti tribali. Questo sorprendente angolo del mondo, con le sue tradizioni profonde e contrasti vividi, li attende il 4 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Gli audaci partecipanti dovranno percorrere in fretta i 263 chilometri che separano Muang Xai da Luang Prabang, cercando di assorbire il più rapidamente possibile le caratteristiche e usanze del nuovo territorio. Questo avviene dopo la seconda puntata eliminatoria, che ha determinato l’uscita di Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, noti come “I Brillanti“, dalla gara.

Partecipanti e dinamiche della gara in Laos

In vista della tappa nel cuore del Laos, è cruciale comprendere il quadro degli avversari. Le coppie in gara includono: “I Caressa“, composti da Fabio ed Eleonora Caressa, “I Pasticcieri” Damiano e Massimiliano Carrara, “I Fratm” con Artem e Antonio Orefice. Inoltre, “I Giganti” Christian Ghedina e Francesca Piccinini, “Le Amiche” Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, “Italia Argentina” formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, e “Le Ballerine” Megan Ria e Maddalena Svevi.

Il capitolo laotiano dell’avventura inizia dalla pagoda Phu That a Muang Xai. L’obiettivo dei viaggiatori è raggiungere il villaggio di Nasiengdy; la coppia che firmerà per prima il libro rosso conquisterà l’immunità e avrà un accesso diretto alla tappa successiva. Anche in questa avventura, missioni estenuanti attendono i viaggiatori, provati fisicamente e mentalmente.

Con il solo zaino e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, dovranno correre verso il tappeto rosso a Luang Prabang, antico cuore spirituale del Laos e traguardo della tappa. Qui, il contenuto della busta nera deciderà se la tappa è eliminatoria o meno, modificando il destino dei partecipanti a Pechino Express. Il viaggio in Laos continuerà, ma tutte le coppie resteranno in gara o qualcuno dovrà fare le valigie per tornare a casa?