Nella puntata del 3 aprile di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Gemma Galgani. Dopo un bel po’ di pausa, la donna sta tornando ad accomodarsi al centro dello studio in quanto ci sono dei corteggiatori venuti a conoscerla. Uno degli ultimi è Marco, con cui, però, le cose non sembra stiano andando bene. Quando Gemma ha palesato il suo mancato interesse, Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno asfaltata pesantemente.

Gianni e Tina asfaltano Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto Gemma Galgani come protagonista della messa in onda. Maria De Filippi ha chiamato a centro studio Marco e la dama per raccontare come sia andata la loro ultima esterna. Dopo la visione dell’uscita, durante la quale Gemma ha fatto il terzo grado al suo interlocutore, la donna ha ammesso di voler interrompere la conoscenza, in quanto non ha sentito attrazione nei riguardi dell’uomo.

Queste parole hanno fatto infuriare Tina Cipollari, la quale ha sbottato pesantemente contro la donna. L’opinionista ha ammesso che è ridicolo che alla sua età cerchi ancora qualcuno in grado di farle provare le farfalle nello stomaco. Secondo il suo punto di vista, la Galgani non è mai stata attratta dal cavaliere, ma lo ha tenuto solo per sedersi al centro dello studio per avere un po’ i riflettori puntati addosso. Successivamente, poi, è intervenuto anche Gianni Sperti, il quale ha accusato Gemma di essere diventata vittima di se stessa e del suo personaggio. Secondo la sua opinione, la Galgani non sta concludendo nulla nel programma, probabilmente perché non è interessata a trovare l’amore.

Ultimo anno di Gemma a UeD? Anche Maria sembra stufa

Il dibattito si è protratto per diverso tempo e, ad un certo punto, Tina ha incalzato accusando Gemma di essere alla ricerca solamente avventure ed esperienze fisiche. La dama ha cercato di replicare con tranquillità, facendo quasi la finta tonta. In seguito, allora, è intervenuta Maria De Filippi la quale ha spiegato che, effettivamente, il cavaliere si sia posto in maniera molto gentile nei riguardi di Gemma, per questo Gianni e Tina hanno avuto questa reazione. La conduttrice è apparsa schierata dalla parte dell’uomo e degli opinionisti, sta di fatto che ha chiesto a Marco di rimanere nello studio, e lui ha accettato.

Quello che è accaduto sta spingendo tanti utenti del web e telespettatori della trasmissione ad accusare Gemma Galgani di non sapere più cosa inventarsi per rimanere in studio. Sembra ci siano tutti i presupposti affinché questo sia davvero l’ultimo anno di permanenza nel programma di Gemma. Sarà davvero così?

